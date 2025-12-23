耶誕有愛送溫暖 宏霖工業攜手琦程實業捐贈羽絨背心

斗南鎮公所獲宏霖工業及琦程實業等捐四二○件三種顏色羽絨背心，贈弱勢邊緣戶最溫暖耶誕禮物。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

斗南鎮公所在鎮長沈暉勛同學顏惠結先生穿針引線下，獲琦程實業有限公司、宏霖工業股份公司、豐郁開發股份有限公司與善心人士鍾政祐、黃文献、汪世堯等人，廿三日運送捐贈共四二○件羽絨背心，讓鎮內邊緣弱勢戶寒冬收到最溫暖實質耶誕禮物。

鎮長沈暉勛頒贈感謝狀，表達對愛心參與公益捐贈企業的由衷感謝。沈暉勛說，愛心捐贈的企業繼羽絨棉被、夾克到現在的羽絨背心，已邁入第三年投入關懷斗南弱勢戶，四二○件三種顏色羽絨背心將由各里幹事同步發送到弱勢戶手中，給予寒冬之際最佳的溫暖耶誕禮物。

廣告 廣告

首次參與的宏霖工業股份有限公司王李綉瑄經理說，秉持創辦人也是她公公自己也是三級貧戶出生，從小記憶深刻家裡的困苦生活，以「認真打拼、善良正直」激勵自己，期許有朝一日有能力幫助弱勢；於是從第一輛救護車捐贈至今年已捐贈第六輛，還有醫師研究費、文化藝術推廣等，很開心能參與斗南鎮公所的愛心捐贈，讓善心小愛往北推廣延伸。

琦程實業有限公司李素芬董事長說，很高興能再次共襄盛舉做愛心，本著取之社會、用之社會，讓愛心對有需要幫助的鄉親發揮最大效益。顏惠結說，故鄉在斗南，每日工作台南、斗南往返，因緣際會結識善心企業，看見同學鎮長沈暉勛的為弱勢戶爭取資源，於是邀請善心企業與斗南結緣，讓善心延伸、愛心更圓滿，弱勢邊緣戶也不會因寒冬而過的困苦。