耶誕槍響！「10條通」遇攔查不停偷車狂竄 警連開10槍撞車逮人

雲林縣林內鄉25日驚傳槍響，因肇事逃逸、家暴等10案遭通緝的張姓男子，中午駕車駛懸掛假車牌的轎車行經林內台3線，斗六警分局員警發現後展開攔查，但張嫌拒檢逃逸，途中還竊取路邊機車逃竄，警方對空連鳴10槍，最終把機車撞倒逮人，全案依法送辦。

據了解，張嫌犯下肇事逃逸、家暴、毀損、侵占及毒品等10案而遭通緝，他25日中午12時許，駕車行經林內台3線，斗六警分局員警發現後展開攔截圍捕，多次喝令停車仍置之不理，沿途高速行駛至重興國小附近小路後才停車。

而張嫌下車後仍拒絕就逮，他棄車並騎上路旁未拔鑰匙的機車逃逸，員警先後對空鳴10槍示警，但張嫌仍不停止逃跑，員警最後駕車撞倒張嫌，成功將其逮捕。

在摔車時，張嫌雙膝多處擦傷，經消防局救護人員現場包紥後無大礙，警方則將他依法歸案，相關案情則仍待調查。

