耶誕樹成「福壽螺卵」 KUSO無極限卻更吸睛

鮮粉色的外觀加上遠看凹凸不平的表面，被網友說成「像福壽螺卵」。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕耶誕節與新年將至，各公家機關也紛紛在廣場上進行裝飾，只是預期結果卻和最終目標，相差不是一星半點。台東縣府前的粉紅色耶誕樹被網友發現，遠看就像「福壽螺卵」，雖然主管單位對網友的見解有不少意見，但確實有民眾為「福壽螺卵」前往打卡，成功吸引注意力。

去年縣府的耶誕樹頂掛著一對眼睛，由於燈光關係被網友說成「十分陰森，它看得我心裡發寒」，今年縣府的耶誕樹又被討論，卻被kuso說成福壽螺卵，而另一個同樣會裝飾的台東市公所則是Q版的木馬，也是寓意符合明年農曆馬年，相對中規中矩。結果從近日早上開始都能陸續見到民眾「朝聖」。

民眾表示，近看還不像，遠看還真像福壽螺卵，身為台東人也常見稻田，螺卵印象實在太過深刻。還有人表示「想踩一下這棵耶誕樹，像小時候踩爆螺卵那樣」，但走近一看就完全沒有螺卵感，「第一次看到距離產生美感的反證」。

縣府、議會對網友反應則是十分不以為然，省略雙方三千字論述、縣府表示，這次裝飾是結合雙十、聖誕、隔年春節同一起標案，共斥資二百五十萬元，經評審委員們選出這項作品，其中粉紅色想帶給人「溫暖」的感覺，由於今年又逢花蓮光復重災，這時大家更需要的是溫暖與支持，「怎麼提到重創台灣的入侵種？不要這樣！」、「我們的確希望能引起關注，但不是這個結果」。

主管單位行政處長楊瑤華倒是釋懷笑說，能夠引起關注是好事，她甚至還提到，有網友p圖將耶誕樹改成「派大星」，自己也覺得很有趣，縣議會的耶誕樹也被網友說成交通錐「大家想像力好厲害」、「有被關注至少就成功一半，甚至還有人特地來打卡，的確可以正面來看待此事」。

民眾衝著「福壽螺卵」前來打卡朝聖。(記者劉人瑋攝)

