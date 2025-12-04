耶誕樹、市集與手作 點亮中市節慶氛圍

大墩文化中心十二月七日下午舉辦歡樂聖誕活動。

▲大墩文化中心十二月七日下午舉辦歡樂聖誕活動。

台中市政府文化局十二月起由各藝文場館出一系列耶誕活動，點亮節慶氛圍。各文化中心皆設置繽紛聖誕樹，塑造滿滿聖誕氛圍；屯區藝文中心打造星願聖誕樹與英語故事屋、音樂派對；港區藝術中心攜手清水眷村文化園區呈現永續主題冬季限定活動等。文化局表示，歡迎民眾走入館舍聽音樂、逛市集、親子一起來手作，在燈光與音樂中暖心共度歲末。

大墩文化中心即日起至十二月廿八日在大廳設置兩層樓高的繽紛聖誕樹，以野餐派對為主題，歡迎民眾駐足拍照留念。十二月七日下午一時至五時推出「大墩樂樂SHOW─耶誕狂歡叮叮噹」，當日下午打卡分享可獲耶誕限定禮物，更可挑戰「禮物拋拋樂」，邀請市民相揪來試手氣、過聖誕。

廣告 廣告

屯區藝文中心即日起至十二月卅一日推出「麋幻星願聖誕樹」燈景，大廳設置三米高的星願聖誕樹，搭配麋鹿、雪人與閃耀戶外燈飾，營造浪漫氛圍。活動期間打卡按讚上傳照片，或標記好友即可參加抽獎，有機會獲得LED小夜燈與午睡枕。十二月六日有「我畫中的烏克蘭」講座、十二月七日英語故事屋「It′s Christmas, David」、十二月十三日「杰米尼聖誕音樂派對」及「大熊葛格聖誕雜耍喜劇」演出，另十二月廿一日還有繪本故事屋活動，歡迎親子一同報名參與。

眷村文物館十二月六至七日推出「北眷耶誕市集」，規劃明信片絹印DIY、聖誕框拍照點，重現老街溫暖氣息。民俗文物館十二月十三日「手作耶誕小樹」課程，融合自然與節慶美學，費用四九九元。葫蘆墩文化中心十二月九日起打造浪漫聖誕場景，並將於廣場點亮整片「璀璨燈海」、十二月十四日「耶舞嘉年華」街藝登場，廿、廿一日舉辦口琴與室內樂團演出，陪伴市民迎耶誕。

港區藝術中心與清水眷村文化園區十二月廿、廿一日合辦「暖光絮語‧冬日的備忘錄」，以「循環新生」為主題，透過創意與手作，讓回收紙張化身為充滿詩意的藝術裝置，另「冬日製造所」手作課程，也邀請大家親手創作專屬耶誕飾品。

文化局補充，台中市立圖書館十二月起各分館推出借閱兌禮、英語故事屋、燈飾手作、馬賽克燈、客語故事與烘焙體驗。