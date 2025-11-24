耶誕機能裝開炸 ECCO時尚繽紛鞋百搭 lululemon夯品限定色登場

ECCO STREET COURT藉由異材質拼接打造色彩上的差異性，搭品牌舒適科技滿足機能時尚；ECCO x White Mountaineering戶外機能單品則以繽紛色彩跳脫冬日沈悶感。（ECCO提供／朱世凱台北傳真）

戶外與運動品牌迎接耶誕節，推出充滿節慶氛圍商品，除了注入季節限定色調，也融合時尚與機能性，讓民眾冬日輕鬆穿出屬於自己的風格。

lululemon「Scuba寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣」，3980元。（lululemon提供／朱世凱台北傳真）

lululemon「City Essentials微型單肩包」，1680元。（lululemon提供／朱世凱台北傳真）

ECCO主推與White Mountaineering聯名的戶外機能服飾，標榜防風、防潑水設計可輕鬆應對多變氣候，鋪棉飛行外套與GORE-TEX三層機能工裝外套均採用立體剪裁與多口袋結構，色系上也推多款繽紛色系，包含澄黃色、冰紫粉等；品牌鞋款主推清新柔霧色調的STREET COURT系列，外型以牛皮與磨砂牛皮拼接，除了經典白外，也推玫瑰粉、鴿子灰與抹茶綠清新配色，柔軟紡織內裡與PHORENE中底提供輕彈回饋與全天舒適支撐，橡膠外底訴求高抓地力，平衡時尚與實穿性。

lululemon推全新節慶企畫，將多款經典單品點綴耳目一新的色調包含Black Plum墨紫色、Fog Green霧綠色和Indochine Blue靛藍色等，讓人氣女裝系列Scuba和男裝系列Steady State增添節慶氣息，像是男裝「Metal Vent Tech長袖上衣」採Silverescent布料，可抑制布料上異味細菌的生成，網布結構設計及彈性纖維則提供卓越透氣性與彈性；女裝「Scuba寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣」採柔軟的棉質混紡搖粒絨布料，整體輕盈保暖；品牌另推節慶配件包括「City Essentials微型單肩包」等，可謂送禮自用兩相宜。

