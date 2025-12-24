耶誕歡樂列車出發 瑞信兒童醫療基金會溫暖送愛到中榮

瑞信兒童醫療基金會聖誕歡樂列車，溫暖送愛到中榮。（圖：中榮提供）

耶誕到來，台中榮總與瑞信兒童醫療基金會攜手送暖，瑞信基金會董事長吳春福變裝成聖誕老公公，與台中榮總院長傅雲慶，穿梭兒科門診及兒童病房，送上精心準備的點心和禮物，陪孩子們歡慶聖誕節，為白色的醫療空間，注入繽紛的節慶色彩。

瑞信兒童醫療基金會日前號召國內企業、團體、社會大眾認捐耶誕禮物，由寶吉祥佛法中心精心挑選超過200份包裝精美、適合各年齡層的聖誕禮物，送到台中榮總，每份禮物都充滿儀式感和驚喜感。當聖誕老公公推開病房門時，孩子們眼睛發亮，安靜的病房，頓時變成充滿聖誕氣氛的溫暖空間。

廣告 廣告

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福說，聖誕節有聖誕老公公送禮物是孩子們期待的時刻，雖然因為生病讓他們必須在醫院度過聖誕節，但希望透過這份小小心意，讓他們感受到社會的關愛與支持，也讓辛苦陪病的家長，在不捨中，得到一絲安慰。感謝中榮全力協助和用心安排，孩子的笑容是基金會繼續前行的最大動力。

台中榮總院長傅雲慶則表示，病童需要的不只是醫療照護，更需要來自外界的愛與陪伴。瑞信兒童醫療基金會自2002年成立以來，長期關注台灣兒童及青少年醫療照護，是台中榮總重要的合作夥伴，今年協助整修兒童門診為充滿童趣的「侏羅紀公園」，大受好評，聖誕節前夕再度送愛到台中榮總，讓孩子在病房裡感受到節日喜悅，非常感謝基金會的支持和付出。同時謝謝惠康基金會贊助200份聖誕點心，讓孩子們的快樂加倍，感受到來自各方的愛，溫馨過節。（寇世菁報導）