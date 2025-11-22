耶誕歡樂市集12/13登場 募資挹注竹縣弱勢
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府與私立華聖頓幼兒園合作發起耶誕小鎮歡樂市集，將於12月13日登場，社會處今天說，此次市集募資將專款挹注竹縣社會救助金專戶，應用於急難生活扶助等。
華聖頓教育集團執行長莊瑞娜今天告訴中央社記者，耶誕小鎮歡樂市集公益活動，邀集30多個攤位，除行銷新竹在地美食外，也因應耶誕節安排有耶誕舞台秀、耶誕任務闖關、手作坊等多元活動，讓民眾響應公益活動，也更認識在地文化。
莊瑞娜說，此次公益活動由幼兒園師生、家長與在地商家等共同響應，不僅希望以公益市集培養孩子關懷社會的意識，也盼透過活動串聯社區，讓更多民眾了解弱勢家庭的需求，一同投入社會關懷。
新竹縣政府社會處透過文字指出，這次公益市集所募得善款，將用於協助竹縣因家庭變故而面臨經濟困難或照顧功能不足的弱勢家庭，並專款挹注新竹縣社會救助金專戶，運用於急難生活扶助、醫療與教育補助等。
社會處表示，此外，活動善款也會分配捐助華山基金會新竹3站，以支持「愛老人 愛團圓」服務計畫，如可汰換老舊到宅服務車等，確保在地孤老服務不中斷。（編輯：張銘坤）1141122
