耶誕氛圍 X 藝術盛宴 豐原太平洋百貨推歲末回饋與膠彩藝術展

豐原太平洋百貨在歲末時節不僅祭出強檔回饋，也以濃厚的節慶氛圍與藝術氣息陪伴民眾歡度假期。美人魚鐘廣場披上浪漫耶誕新裝，耶誕樹在燈海窗景襯托下，成為豐原街頭最亮眼的視覺焦點，吸引許多民眾在 Threads 上分享打卡美照。此外，百貨自即日起至115年3月2日於1樓及9樓藝術展區同步推出「花常開，鳥常來，人常在，蘇服務絹本膠彩數位微噴版畫展」。

現年88歲的蘇服務為膠彩藝術重要代表，受教於林之助與許深州等大師，作品風格高雅細膩，這次展出的微噴版畫更具親民收藏價值。民眾來到豐原太平洋百貨，不僅能感受濃厚的節慶魅力，也能在日常中遇見藝術之美。

豐原太平洋百貨迎接耶誕與跨年檔期，推出年末優惠活動，包括滿額贈、卡友禮及多重刷卡回饋，整體回饋最高可達24%，為歲末壓軸購物檔造勢。

而搭配進入倒數抽好宅大獎的台中購物節，除了消費5倍抽，更加碼抽超狂的10萬驚喜大禮包！即日起到12月25日，百貨卡友當日於全館單筆消費滿500元即可參加抽獎，12月26日將抽出獎項包括歐洲精品家電、主廚極品鍋具以及質感溫暖家居！ （張文祿報導）