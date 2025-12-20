即時中心／高睿鴻報導

台北市昨（19）日驚傳駭人聽聞的砍人案，27歲桃園通緝犯張文，竟接連前往人潮眾多的台北車站、捷運中山站商圈等地，猛拋煙霧彈製造群眾恐慌、再拿長刀揮砍無辜民眾；現已累積4人死亡、11傷，引發社會譁然。由於事態嚴重、且多人不幸喪命且重傷，台北捷運公司稍早突宣布，從今（20）天起，將連續3日關閉心中山線形公園燈飾、中山站4號出口廣場的夢幻聖誕樹燈飾，以對亡者表示哀悼。

台北捷運公司今發聲明，指出「為表達對生命的尊重與追思」，從今天起到12月22日，心中山至雙連線形公園燈飾、中山站4號出口廣場夢幻聖誕樹燈飾都將關閉，以示哀悼。

廣告 廣告

熟悉或常逛中山區的民眾都知道，從捷運中山站出來，馬上就緊接著心中山線形公園廣場；幾乎每個晚上，都有大量的年輕男男女女聚集，無論是聊天、休憩、約會等，近日鄰近耶誕節，人潮又更加洶湧。沒想到，在如此繁華的商圈，昨天竟驚傳砍人案，嚇壞不少民眾；本來每晚都會開啟的裝設燈飾，如今也因哀悼亡者，必須關閉3日。

而對於本樁慘案，北捷公司也已嚴正表示，對於任何犯罪行為零容忍，並將全力配合相關單位偵辦。同時，針對車站及相關案件，火速成立搶救搶修大隊，全面統籌應變作業。北捷公司強調，絕不容忍任何危害旅客安全的行為，現已積極全力配合警方偵辦、並強化全線維安措施。同時，呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人、事、物，請立即通報捷運人員或撥打110，共同守護公共安全。

快新聞／耶誕氣氛戛然而止！北捷宣布哀悼亡者 中山站燈飾「這期間」關閉

北捷公司表示，將加強維安警力。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）

針對這起不幸事件，市長蔣萬安也表示，對於挺身而出制止歹徒、最終卻不幸身亡的民眾，致以最高敬意。並且，宣布即刻成立「臺北市1219緊急維安小組」，由市長親自主持，全面強化維安措施；另啟動「一案一社工」關懷機制，提供心理及法律層面的協助。北捷公司亦依指示，立即啟動緊急慰問機制，第一時間派員前往醫院探視，向傷者及家屬表達深切關懷、並致贈慰問金，全力提供所需協助。

另，蔣萬安亦要求警察局，強化全市維安戒備及巡檢機制。捷運站每日動員70名警力，並向內政部請派85名警力支援，提高見警率；事件發生後，北捷公司亦立即啟動全線車站警戒升級、保全人員加強巡邏，並由行控中心與警方建立即時對接通聯系統，以確保資訊暢通與應變效率，加強維安措施。

原文出處：快新聞／耶誕氣氛戛然而止！北捷宣布哀悼亡者 中山站燈飾「這期間」關閉

更多民視新聞報導

以台北砍人案為誡！高雄嚴防節日、演唱會出意外 陳其邁想這樣做

張文隨機砍人！學生單手拿樂器逃亡...網讚危機意識最高

北捷隨機殺人案4死！她酸藍白：去垃圾桶把小橘書找回來

