耶誕泡湯！「鳳梨快車」大氣河流撲加州 釀暴雪洪災

來自美國夏威夷的大氣河流「鳳梨快車」襲捲加州，南部地區在耶誕假期期間，降下極端暴雨，引發嚴重洪災，北加州則降下暴雪，造成汽車打滑意外，不過氣象預報指出，在週末到來前，還有另一波強降雨。

被稱為「鳳梨快車」的大氣河流襲捲加州地區，洪水災情頻傳。（圖／達志影像美聯社）

加州近日遭遇「鳳梨快車」大氣河流帶來的嚴重冬季風暴，造成多地洪水與土石流災情，打亂了居民的耶誕假期。南加州地區尤為嚴重，超過700萬人面臨高風險洪水威脅，許多居民被迫逃上屋頂等待救援，道路中斷導致許多人無法回家團圓。這場罕見風暴已造成至少兩人死亡，包括一名上班途中自撞的警察和一名被風吹斷樹枝砸中的年長者。氣象預報顯示，下一波暴雨威脅即將到來，加州居民仍需保持警戒。

這場風暴源自被稱為「鳳梨快車」的「大氣河流」，大量水氣從夏威夷被帶到美國西岸。CNN主播Richard Quest表示，南加州受災特別嚴重，超過700萬人面臨高風險洪水威脅，這種情況極為罕見。災情慘重，加州已有6處地區宣布進入緊急狀態，其中5個郡位於南加州，而北加州則陷入暴雪危機。

居民Tim Needham拍下了鄰居們坐在屋頂上等待救援的畫面，他描述水不斷拍打著房子的邊緣，洪水來得又快又急。有些駕駛如Gerardo Galvan在半路上被迫棄車逃命，他表示當時水位太高，他們甚至無法下車，嘗試把吉普車拖回岸邊，最後只能棄車自救。加州居民Armen Rostomyan認為，這是他們經歷過的最強降雨和最嚴重的洪水之一，完全始料未及。

暴洪沖斷了道路和橋樑，許多人無法回家過耶誕節。居民Travis Guenther提到，他所在的社區住了280人，但他不確定有多少人被困在橋的另一邊。居民Amanda Levy表示，平常回家只需1.5小時，但當天花了超過8小時。一位加州居民無奈地說，這不是理想狀況，他本應該在家的。

這場風暴已造成至少兩人死亡。在沙加緬度，一名員警不幸在上班途中因打滑自撞身亡。在聖地牙哥，一名年長者被強風吹斷的樹枝砸中喪生。聖地牙哥消防救援隊營長Craig Newell描述，第一根樹枝掉落時擊中了他，讓他當場失去意識，救援人員趕到時發現他已經心跳停止。死者家屬Zenaida悲痛地說，她不知如何向孩子們解釋他們的爺爺在平安夜過世了。

CNN氣象學家Allison Chinchar預測，下一輪降雨可能在當地時間7至9點左右抵達北加州與中加州部分地區，到週五後半天時，降雨重點將轉向南加州。預計廣泛地區將再降1至3英寸雨量，部分橙色和紅色區域可能累計降雨達4至6英寸。直到下週才會迎來乾燥天氣，在此之前，加州居民誰也不敢掉以輕心。

