耶誕派對別只顧服裝 Alexandre de Paris髮飾參一咖助陣

Alexandre de Paris亞歷山卓髮飾推出「耶誕臻獻」系列。華麗奧黛莉蝴蝶結仕女夾（夜藍）NT$18,800（台灣八木通商提供）

即將邁入12月了，法國手工精品髮飾Alexandre de Paris亞歷山卓髮飾，推出「耶誕臻獻」系列，將耶誕與跨年派對的華麗和歡樂氛圍，融入節日專屬的雪花、耶誕紅圖騰造型、亮麗的金屬鉚釘、輕奢的施華洛世奇珍珠與水晶鑽飾，以及金、銀、紅、綠等歡慶色調，讓你一身打扮得妥妥時，髮間也能綻放動人光影，沒有缺席。

「耶誕豆扣夾」取材自節日的經典裝飾意象：閃耀的燈飾、優雅的耶誕

日本插畫家Nozomi Yuasa所詮釋的亞歷山卓2025耶誕節髮飾。（台灣八木通商提供）

耶誕豆扣夾小星星。NT$3,300（台灣八木通商提供）

耶誕豆扣夾耶誕樹。NT$3,300（台灣八木通商提供）

樹與璀璨星辰；經典的「華麗奧黛莉蝴蝶結」與「珍珠蝴蝶結」、秋冬專屬的「晶燦雪片」與「華麗耶誕紅」髮飾，以及無比絢麗的「萬家燈火」，皆選用源自棉花與木漿的天然醋酸纖維，質地柔韌親膚，體現品牌對工藝與質感的極致講究；施華洛世奇水晶與珍珠的鑲飾，映現了節慶時節的溫馨浪漫。

華麗耶誕紅髮箍（紅）。NT$19,800（台灣八木通商提供）

.珍珠蝴蝶結豆扣夾（黑）。NT$5,500（台灣八木通商提供）

晶燦雪片豆扣夾（黛綠）。NT$6,800（台灣八木通商提供）

Alexandre de Paris亞歷山卓髮飾也再度與日本知名時尚插畫家Nozomi Yuasa合作，以細膩生動的筆觸描繪巴黎街景、雪山風光與冬日景緻。透過柔和夢幻的色彩與溫馨幽默的筆調，並運用蝴蝶結、星辰與雪花等經典意象串起冬日場景，為接連來臨的假日增添溫暖迷人的情懷與節慶魅力。

