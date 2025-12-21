耶誕演唱會後台 藝人大啖美食

台南耶誕跨年系列音樂會第一場，市府特地在後台提供美食應援，讓藝人們大快朵頤。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

「台南好Young」首場耶誕搖滾演唱會二十日晚間在永華市政中心西側廣場熱鬧登場，市府特別在演唱會後台闢設專屬的隱密空間，準備多樣在地美食與當季水果，讓藝人及工作人員在演出空檔品嘗台南特色小吃，感受到府城的美味魅力。

市長黃偉哲也親赴後台向藝人推薦經典小吃，表示這是全台首場耶誕跨年系列演唱會，吸引眾多市民共襄盛舉，並邀請藝人品嘗熱飲，將台南的溫暖帶回家。

後台餐點相當豐富，除古早味滷味外，還有多種當季水果做成的冰糖葫蘆、黑糖珍珠奶茶、黑豆茶、肉圓、豆花、擔仔麵等人氣小吃，另搭配紅白火龍果、小番茄、鳳梨及洋香瓜等當季水果，甚至有兩名廚師現場烹煮，展現台南多元且豐富的飲食特色。

紫月光、源少年等藝人利用演出空檔品嘗美食，並對香甜可口的水果糖葫蘆和豆花等美食讚不絕口，直呼「太好吃了」！