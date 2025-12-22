耶誕演唱會 鄭恩地收視稱冠

台南首場耶誕演唱會中，市長黃偉哲登台與藝人扮鬼臉互動，笑翻全場。(新聞處提供)

記者翁順利∕台南報導

「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會在上週六登場，電視收視率最高落在影視歌三棲女神鄭恩地；依據轉播單位ＴＶＢＳ電視收視調查、網路直播數據顯示，二十日晚間搖滾耶誕演唱會電視觸及率約達二十五萬人，網路直播曝光數更高達一百二十七萬人次。值得一提的是，兩名啦啦隊女神籃籃、李多慧與黃偉哲市長一起跳撒嬌舞的可愛橋段一樣吸睛獲好評，也為活動增色不少，而網路轉播聊天室訊息破二萬則，顯示卡司受喜愛程度。

網路的部分，尤其一段意外的尋童召喚，更是融化網友的心，紛紛留言表示恩地超暖心，總是帶給大家愛與力量，就連主持人啦啦隊女神李多慧唱名「贊助廠商」的表現，都讓網友表示第一次這麼想聽主持人唱名贊助商，因為她唸的口音超可愛，讓觀眾記憶點超深刻的，綜藝小天后籃籃的主持也讓人驚艷，不僅獨挑大梁掌控整晚主持節奏，更要協助第一次主持的多慧相當厲害，很多民眾紛紛敲碗籃籃和李多慧明年再次主持！

越來越精彩的台南好young耶誕跨年系列活動，這週六（二十七日）即將前進新營南瀛綠都心公園，請把握難得的機會，共度美好節慶時光；演唱會除了邀請本土天團玖壹壹、影歌視三棲郭書瑤、還有情歌王子林隆璇、日本Ｚ世代女力組合Faulieu、療癒美聲吳汶芳、影歌雙棲空靈系唱作歌手柯泯薰、「唱作俱佳的音樂人」林亭翰、甜美小公主張羽靚、呱哥莊子歌、林濬揚等知名藝人，輪番上陣，精彩可期。