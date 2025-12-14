耶誕演唱會Day2突破5萬人！告五人開場歌單更動 王ADEN自爆初戀回憶

告五人開場。翻攝TVBS NEWS YT頻道

新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今（14日）進入第二天，9組人氣歌手吸引大批歌迷到場朝聖，包含告五人、王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車，主持人則是由曾子余、陳漢典及朵拉（謝雨芝）攜手擔任，超過上萬歌迷湧入新北市政府廣場，最高峰人流更是突破5萬。

開場由告五人帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等膾炙人口的歌曲，雲安也表示：「非常開心回到新北耶誕城，來非常多次了！」告五人數度登上巨星耶誕演唱會舞台，以往最後一首歌都是〈披星戴月的想你〉，這次卻改為〈愛人錯過〉，「2025年再過一下就要結束了，祝福我們2025年都不會再錯過！」

王ADEN分享自己的初戀回憶。翻攝TVBS NEWS YT頻道

緊接登台的是王ADEN以〈妳是我寶貝ㄟ〉開場，並帶來〈THANK GOD〉、〈太陽天下雨天〉、〈雙重人格〉與〈想了妳6次〉等歌曲。王ADEN也分享〈想了妳6次〉這首歌讓他想起過去的青春戀情回憶，當年他18歲曾和初戀女友在耶誕節去約會，充滿粉紅色泡泡的氛圍感染現場所有粉絲，他也希望大家可以透過他的音樂找到互相喜歡的「純愛」關係。

「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治帶來組曲演出。翻攝TVBS NEWS YT頻道

「GX」鼓鼓呂思緯、蕭秉治也帶來組曲演出，不僅有耶誕限定版的個人驚喜歌曲〈聖誕之吻〉及〈恆星〉，還有年度暖心新曲〈超人披風〉以及經典歌曲〈射手〉、〈我還是愛著你〉，鼓鼓更讓全場歌迷打開手機手電筒，現場頓時一片光海，「透過光，穿過鏡頭，到你想念的人面前。」他也透露，自己登上新北歡樂耶誕城舞台已經10週年了，「我的幸福與你們同在。」



