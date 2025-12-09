耶誕演唱粉絲冒險卡位險象生 新北急令禁佔位
（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會將於13日及14日舉行，市民廣場今天持續搭建高空舞台，部分歌迷在施工區域活動搶先卡位搭帳棚險象環生；市府表示，演唱會前禁止歌迷排隊佔位。
觀旅局晚間回應中央社記者詢問表示，這幾天正搭設舞台，為保障歌迷們安全及公平，演唱會活動前禁止歌迷排隊佔位，於現場以牌面、投影幕、廣播等形式宣導。
市府觀光旅遊局表示，耶誕城巨星演唱會將於13日、14日由19組演出藝人演出，由藝人曾子余、陳漢典及朵拉（謝雨芝）共同主持；13日壓軸由「金曲創作才子」韋禮安演出，14日壓軸由動力火車帶來多首經典歌。
雖然天氣下雨，微風濕冷，但卻難擋粉絲熱情，記者觀察，昨天傍晚就已經有歌迷陸續卡位，將坐墊、塑膠布鋪設在舞台欄杆前方，搶佔搖滾熱區。
至昨天深夜，歌迷不畏低溫陸續將佔位鋪滿，防止遭風吹走，還以寬膠帶固定，上面壓著大瓶礦泉水，至深夜有些則搭起帳棚守候。
距離演唱會還有4天，今天廣場上持續舞台鷹架工程，並拉起警戒黃繩禁止民眾出入，也將歌迷佔位區包圍起來。但歌迷被「圈」在施工區域內活動，險象環生。
觀光旅遊局表示，每天會同警察不定時執行清場，過程都會全程錄影，並勸導民眾離場，佔位物品統一由服務台暫時保管。
不過，今天下午仍有2頂帳棚佔位。觀旅局說，固定驅離時間為晚上10時及早上11時，期間仍不定時驅離。
觀旅局說，近日氣溫變化，呼籲民眾於週六（13日）、週日（14日）活動當天，再來會場支持表演者，切勿提前排隊佔位。（編輯：方沛清）1141209
