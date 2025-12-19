耶誕燈海點亮台北城 百貨抽獎東區夜未眠

2025年進入倒數，聖誕節與年底盛事在台北接連登場。台北市府結合「繽紛耶誕玩台北」耶誕燈飾活動、「來台北有購嗨 消費歡樂抽」購物抽獎、東區主題燈飾與夜經濟活動，以及國際重量級賽事2025台北馬拉松，打造一個從打卡賞燈、節慶逛街、消費抽獎到運動盛事4大主軸齊發的年終最強城市活動季。

「2025繽紛耶誕玩台北」規畫超過80處燈飾點綴全市，今(2025)年更攜手16大百貨推出40場以上的展演活動。只要透過LINE OA掃描QR Code踩點集章，就能參加「光之覓境雙重抽」活動，不但可即時抽取百貨限定好禮，累積指定章數還能抽10萬元百貨禮券，讓耶誕賞燈增添更多驚喜與互動。

廣告 廣告

信義區是聖誕打卡重點，包括台北101「耶誕奇幻樂園」、BELLAVITA「貝洛的聖誕餐桌」、DREAM PLAZA「夢幻星河」、新光三越信義新天地「祝福投遞所」等主題裝置，各有特色互動與浪漫造景。不只拍照好看，還結合音樂演出、市集與親子活動，是家庭旅遊的好去處。

同時，東區也點亮「東區夜未眠Don’t Call It a Night」冬季主題燈飾，以銀白光廊連結忠孝東路兩側街區、捷運出口與綠地，打造一條可散步、拍照、夜遊的城市光廊。5大主題燈飾包括「星辰之境」、「月影幻境」、「星願之門」、「幻彩湧泉」及「星光馬車」，從耶誕延伸至春節與元宵，為夜間經濟注入節慶能量，也讓東區晝夜都成為吸引人潮的光彩舞台。

其中，餐酒館、特色餐廳、主題酒款與聯名活動串起晚間體驗，並與平台合作強打夜間回饋與抽獎，營造「可觀光、可消費、可體驗」的夜生活模式，讓東區變成節慶與夜晚經濟同時盛行的熱區。

再加上超強消費誘因，吸引民眾到訪台北市，「來台北有購嗨 消費歡樂抽」活動即日起至明(2026)年3月8日止，只要在台北市內店家單筆消費滿200元登錄發票或收據，就能獲得抽獎序號，有機會抽中1,000萬元現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、NBA雙人來回機票及iPhone17 Pro等萬元級獎項，總獎值超過3,000萬元。尤其耶誕至跨年檔期抽獎機會再加倍，在友好特店消費還能獲得額外抽獎機會，鼓勵民眾走進台北大街小巷逛街購物。

另外，2025台北馬拉松將於12月21日清晨在市政府前廣場盛大開跑，獲得世界田徑總會金標籤認證，是全台唯一採市區路線的頂級馬拉松賽事。今年吸引來自57個國家、近4,845名國際跑者報名，刷新國際參賽紀錄，2萬8,000名跑者將在清晨6點30分起跑，在城市街道上奔馳跨越終點。比賽前一天還有「耶誕歡樂早餐跑」暖身活動，9公里與3公里組別吸引眾多跑友一早上街頭同樂。

原文出處

延伸閱讀