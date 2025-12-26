耶誕獨旅掃興！她Agoda訂富國島Villa「落地突遭取消」 差點露宿機場

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

越南富國島近來成為台灣人度假選擇。然而，日前有民眾前往富國島獨旅，想在當地度過耶誕節，卻在落地之後才被訂房網站Agoda臨時告知訂單取消，差點被迫睡機場。

日前有民眾前往富國島獨旅，想在當地度過耶誕節，卻在落地之後才被訂房網站Agoda臨時告知訂單取消，差點被迫睡機場。（圖／agoda臉書、Unsplash​​​​​）

一位民眾安排本（12）月24日到富國島獨旅，然而下午2點下飛機後，卻突然收到飯店通知，表示Agoda系統出現問題，訂單已被取消。該民眾向《東森新聞》表示，第一次遇到這麼不負責任的訂房網站，強調自己在出發前一日（23）還特地確認訂房資料，沒想到卻在當天遇上問題。

廣告 廣告

該民眾表示，Agoda有寄信解釋，因「不可控因素」導致訂單被飯店取消，承諾會退款給消費者。但受影響民眾指出，富國島當地剩下的空房不是非常貴，就是品質非常糟糕，且因為出國使用eSIM，無法收到原先的手機門號的信用卡簡訊驗證碼，差點訂不了房，最後是向台灣的親友求助，才終於有房可住，但臨時訂的飯店房間卻足足比原先看好的高級Villa別墅多出4萬多元。

對此，Agoda回應，恰逢年底旅遊旺季且總公司放假，暫時無法提供正式回應。

更多FTNN新聞網報導

讓溫飽成為安心的起點 頂新和德文教基金會「食公益」陪伴弱勢不缺席

網喊「福岡沒戴口罩也沒事」遭醫打臉！旅日達人曝流感重災區

愛擠痘要小心！美32歲女擠到「死亡三角區」 臉腫下垂癱瘓送醫

