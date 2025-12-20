財經中心／陳妍霖 鄭國陽 曾宸洛 新北報導

耶誕節即將到來，新北市環保局今天（20日）舉辦「環保挖寶趣」活動，透過跳蚤市場義賣，邀大家來挖寶，義賣所得也將全數用在需要被幫助的人，吸引上萬人次來參加，不過因為北捷才發生隨機砍人事件，新北市府不敢大意，不僅加強維安，包括耶誕城系列活動，都有霹靂小組緊盯全場。

「舊FUN新玩，拾憶好物同樂會！」拉開禮物盒，要大家來挖寶，邁入第11年的「新北耶誕環保挖寶趣，在新北市市民廣場盛大展開。

「5000三次，恭喜！」連超人氣''拉布布''也成了義賣商品，腳踏車、小家電、樂器、玩具等應有盡有，除了主辦單位，民間企業超給力，捐出不少好物，現場共有48個義賣攤位，要讓民眾撿便宜。





有民眾說，「買到兩個娃娃，兩隻10塊！」

延長二手物的利用價值，新北市環保局也將義賣所得，全數納入「新北市好日子愛心大平台」，用來幫助有需要的人。

新北市副市長劉和然表示，「我們第一年104年剛開始的時候，拍賣所得大概有41萬，到了去年，第10年已經有148萬，我們都捐給我們的愛心大平台，我想做環保又可以做愛心，這是一舉兩得，希望我們所有的市民朋友，都可以把自己用過的，甚至很多都連用都還沒有用捐贈出來，讓他找到新的主人，那非常謝謝我們所有的好朋友，這次捐這個物品高達10000多件，我們今天都會把它拍賣出去」。





「耶誕環保挖寶趣」登場！新北市府加強維安防範隨機攻擊

"耶誕環保挖寶趣"登場! 新北市府加強維安防範隨機攻擊（圖／民視新聞）

市府呼籲民眾用行動支持二手好物，吸引上萬民眾來參加，不過因為北捷才發生隨機砍人事件，新北市府不敢大意，對於人潮較多的地方，不僅加強維安，對於特殊節慶活動，更是有霹靂小組緊盯全場，希望讓愛心活動順利進行。





