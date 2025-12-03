耶誕甜點比拼 酷聖石首創熟成蛋糕 承繼夯品升級回歸

酷聖石「榛情可可」5.5吋，980元。（酷聖石提供／朱世凱台北傳真）

85度C耶誕檔期推4款切片、3款整模蛋糕。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

承繼耶誕節強打「開心果提拉米蘇」。（承繼提供／朱世凱台北傳真）

耶誕氛圍漸濃，連鎖品牌端出節慶限定糕點獻上甜蜜心意，除了濃厚巧克力仍是經典不敗口味，業者也將話題度高的開心果入料，有望再添一波亮眼業績。

85度C即日起推4款切片、3款整模蛋糕，外觀皆搭配耶誕樹或雪花等節慶裝飾，推薦款包括6吋的「麋鹿黑森林」，以頂級比利時巧克力打造，上頭還有巧克力麋鹿頭相當吸睛；「聖誕雪莓」切片蛋糕則以蓬鬆的香草戚風蛋糕為主，內餡含開心果醬製成的開心果奶凍，搭草莓卡士達、布丁使口感更豐富；即日起到12月25日主題款切片蛋糕第2件8折，85 Cafe App會員買指定整模主題蛋糕可參加JELLYCAT娃娃抽獎，業者預估今年耶誕檔期銷售19萬個蛋糕，業績達2200萬元。

酷聖石打造品牌首款非冰品蛋糕「榛情可可」，選用70％精品巧克力低溫慢烤，呈現濃郁卻不膩口的細緻口感，外層覆上滑順榛果巧克力醬，並以布朗尼與巧克力葉片點綴，12月28日前買全品項冰淇淋蛋糕／冰心捲／榛情可可享85折。

人氣手作甜點品牌「承繼」則重新詮釋「開心果提拉米蘇」，於12月10日推全新比例與風味設計，號稱在經典馬斯卡彭起司之間，揉合開心果細緻的奶香與綿密口感，呈現更滑順細膩的質地，購買除了隨盒附贈「專屬壓克力切片板」，品牌也以森林綠與極光銀點打造耶誕包裝，更顯節日心意。

