耶誕異國風味上桌 餐廳端出節慶饗宴

節慶限定「義式節慶烤肉盤」，一次品嚐美國Prime肋眼芯與特製手工肉捲的雙重美味。（圖／台北美福大飯店）

「爐烤龍虎斑魚」以爐烤手法鎖住膠質與海味，海鮮控不可錯過。（圖／台北美福大飯店）

隨著年末腳步逼近，節日暖意漸趨濃烈，各大餐廳也紛紛端出精心設計的耶誕美食，以多元的異國料理為主題，讓饕客在節日裡不用遠行也能品嚐世界風味。從不同的食材出發，堆疊的多層味覺驚喜，為耶誕餐桌增添節慶儀式感。節慶少不了豐盛的烤肉。除了外焦內嫩的肉香，搭配節慶限定的配菜與甜點，家人共享或朋友聚會，都能為節日時光增添美味的幸福氣息。

美福大飯店GMT義大利餐廳「義饗耶誕 浪漫盛宴」套餐

「閹雞榛果煙燻奶油燉飯」選用鮮嫩閹雞，搭配經煙燻處理的榛果奶油醬汁煨煮。（圖／台北美福大飯店）

台北美福大飯店GMT義大利餐廳，翡冷翠出身的主廚Massimo Picci推出「義饗耶誕 浪漫盛宴」套餐，主廚嚴選Prime級肋眼芯及龍虎斑等上等食材，將義大利傳統節慶飲食轉化為精緻餐桌體驗。套餐由「綜合開胃前菜」開始，匯聚海陸精華，包含佐以鮭魚卵及濃縮醬汁提鮮的龍蝦身，與慢火熬煮的義式豬皮凍搭配巴西里綠醬。套餐湯品「義式小帽餃佐澄清雞湯」，以手工餃皮包覆豬肉、雞肉與瑞可塔起司混合的內餡，注入澄清雞湯，色澤金黃，為冬季添暖意。還有「閹雞榛果煙燻奶油燉飯」，將榛果煙燻拌入鮮奶油與米粒燉煮，搭配烘烤後的閹雞肉，風味深邃。

主廚Massimo Picci設計的「義饗耶誕 浪漫盛宴」套餐，將義大利節慶飲食轉化為餐桌體驗。（圖／台北美福大飯店）

此外，餐廳以兩款主食供賓客選擇，肉食饕客首選「義式節慶烤肉盤」，主廚以美國Prime等級肋眼芯，及以鴨肉包裹伊比利豬肉捲，盤底淋上由烤豬肉汁、高湯與葡萄酒慢燉醬汁，襯托肉質原味。海鮮愛好者則推薦「爐烤龍虎斑魚」，選用紮實富膠質的龍虎斑，以爐烤方式將魚皮烤至微焦並鎖住海味，佐以柳橙沙拉與羅勒油醋，突顯魚肉鮮美。

台北花園大酒店 耶誕歡饗季

台北花園大酒店饗聚廚房於12月24日、25日午、晚餐，加碼推出美式經典爐烤火雞。（圖／台北花園大酒店）

台北花園大酒店因應節慶聚餐，12月底前推出耶誕歡饗季，饗聚廚房以桌邊手搖鈴料理及主廚精選主餐三選一，讓賓客沉浸於節慶豐美氛圍。更在月24日、25日加碼推出美式經典爐烤火雞，以香料醃製後慢火烘烤至外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩。

花園thai thai以熱情南洋風情迎耶誕，推出「泰蝦趴」主題料理及期間限定活動。（圖／台北花園大酒店）

以熱情南洋風情迎接耶誕佳節的花園thai thai，推出泰蝦趴主題料理，包括泰式酸辣鮮蝦及香蒜奶油蝦，以道地泰式香料融合鮮蝦甜味，創造辛香派對美味。12月24日至25日更推出限定活動「命運好好玩骰子遊戲」，凡點用泰蝦趴主題料理，即可依骰子點數加贈鮮蝦尾數，享受屬於冬夜的南洋熱情。

台北花園大酒店PRIME ONE牛排館於耶誕期間，推出美國1855安格斯黑牛濕式熟成45天肋眼套餐。（圖／台北花園大酒店）

榮獲米其林餐盤推薦的PRIME ONE牛排館，耶誕期間推出美國1855安格斯黑牛濕式熟成45天肋眼套餐，選用頂級安格斯黑牛，經45天濕式熟成後肉質細嫩、油花均勻，再以高溫烘烤鎖住鮮美肉汁，搭配主廚手工醬汁，為耶誕夜增添節慶氛圍。

六福萬怡酒店 爐烤牛套餐吃到飽

六福萬怡酒店七樓的大廳酒吧，以「爐烤牛套餐吃到飽」過耶誕。（圖／六福萬怡酒店）

耶誕夜與親人好友大口吃肉最過癮，位於六福萬怡酒店七樓的大廳酒吧，推出「爐烤牛套餐吃到飽」，主廚使用美國Prime級牛肉爐烤，以百里香、迷迭香與大蒜細緻調味，透過低溫爐烤鎖住肉汁，使外層香氣四溢、內裡柔軟多汁。活動期間還可限量加購黑松露奶油焗烤龍蝦半隻。12月24日、25日更邀請南湖國小弦樂團、碧湖國小弦樂團表演，讓賓客在耶誕音樂中品嘗美食。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

