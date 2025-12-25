即時中心／顏一軒報導

昨（24）日晚間是平安夜，外交部長林佳龍透過社群平台祝福所有駐台使節及國人朋友，耶誕佳節平安、喜樂，並分享短影片表示，日前他率團出訪我國太平洋友邦帛琉時，特別準備耶誕禮物並親簽卡片送給帛琉的孩童們，傳遞台灣人民的祝福與情誼。





林佳龍指出，傳說中兩千多年前的平安夜，耶穌在伯利恆的馬槽中降生，把希望與和平帶到人間，這份源自基督信仰的故事與儀式，早已超越宗教，成為許多人心中充滿溫柔的跨文化傳統，他並邀請大家暫時放下忙碌，向身邊的人送上「耶誕快樂」的真摯祝福。

快新聞／耶誕祝福送暖太平洋 林佳龍為帛琉孩童送上驚喜

耶誕祝福送暖太平洋，林佳龍為帛琉孩童送上驚喜。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍分享，帛琉多數國民信仰天主教與基督教，耶誕節對當地而言是一年一度的大節日；日前他率團訪問帛琉期間，也特別準備耶誕節禮物致贈當地的孩子們。

林佳龍說，為了挑選孩子們喜歡的禮物，外交部同仁特別透過「田野調查」用心挑選「睡衣小英雄（PJ Masks）」遊戲包與文具組，並用大大的耶誕襪包裝，每張卡片也有林佳龍親筆簽名寫上祝福。

他回憶，活動當天，自己與美麗坵州州長帛洛伊（Henaro Polloi）分別戴上耶誕帽與麋鹿耳朵，當孩子們拿到禮物時都興奮不已，還有人迫不及待打開包裝，讓美麗坵州政府充滿著快樂與幸福的氣氛。

最後，林佳龍說，其實這正是台灣外交努力的目標，用真心為友邦付出，讓合作成果不僅停留在紙上，而是實在地走進每個人的生活，讓和平與幸福被真切感受，如此一來，「夜夜都是平安夜、天天都是耶誕節」。









