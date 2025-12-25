耶誕神曲「告示牌百週冠軍」史上唯一 瑪麗亞凱莉霸氣曬美照

即時中心／劉朝陽報導

今天是耶誕節，西洋流行音樂天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），昨（24）日在社群平台PO出美照，霸氣宣告，自己於1994年發表的歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉，時隔31年後，拿下《告示牌（Billboard）》Hot100榜單累計100週的冠軍，也創下無人可及的傲人成績。









多年來，12月份也被樂迷稱為「瑪麗亞凱莉的月份」，〈All I Want for Christmas Is You〉這首歌每到年底，總會強勢回歸排行榜。

今年，這首耶誕神曲毫無意外，再度登上Billboard百大單曲榜（Hot100）冠軍，並已正式累計奪冠100週，創下流行音樂史上唯一的傳奇。



瑪麗亞凱莉於台灣時間24日也在社群平台分享喜訊，曬出與巨大金色「100」數字氣球的合照，再度引爆全球樂迷熱情。



近年來，每當萬聖節結束後，瑪麗亞凱莉都會透過社群媒體發布創意影片，宣告經典耶誕歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉（中譯：你是我最想要的聖誕禮物）正式「解凍」回歸，也開啟全球耶誕季的熱潮，這已成為每年備受期待的流行文化儀式，象徵著瑪麗亞凱莉的耶誕主場正式開啟。

〈All I Want for Christmas Is You〉是一首以耶誕節為背景的抒情歌曲，當熟悉的旋律響起，如同戀人絮語般的反覆訴說著「耶誕節的禮物、耶誕樹、雪花與節慶裝飾，都不是我真正渴望的，我心中唯一的願望，就是心愛的人能陪在身邊，那是你，我只要你」。

整首歌充滿著愛情甜蜜與幸福，更像是一種勇敢的告白。自1994年發行以來，不僅陪伴全球樂迷走過31個耶誕節 ，也成為流行音樂史上最具代表性的歌曲，也締造了瑪麗亞凱莉難以超越的傳奇地位。





12月也被樂迷戲稱為「瑪麗亞凱莉的月份」。（圖／擷取自IG@mariahcarey）





