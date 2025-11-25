耶誕福袋開搶！7-11抽300萬保時捷 全家最強耶誕禮回歸
年末節慶氛圍濃厚，四大超商相繼推出福袋、刮刮卡等試手氣活動，不只替聚會增添趣味性，還有機會將保時捷、輝達股票帶回家，同時為滿足交換禮物需求，打造一系列限定小物，有望掀起打卡搶買風潮。
7-11連續4年推耶誕禮物福袋，每回都締造億元佳績，觀察歷年數據，包袋類結構因價格好入手、款式多元成為銷售前段班，今年再次集結9大人氣IP包括Hello Kitty、咖波、DINOTAENG等推限量福袋，最低399元起，福袋結構主打實用生活配件類型像是「抽繩大托特包」、「54L桌板兩用大摺疊購物車」等，購買還有機會抽頭獎保時捷Macan一台或貳獎甜蜜約定5兩黃金等豪禮；此外，品牌今年「聖誕禮物攻略」擴大選品結構，亮點包括首次攜手日本 「BEAMS DESIGN」推具有節慶感的穿搭潮配件，包含17款在地製造的襪子、8款摺疊提袋等，11月26日起至12月23日系列任2件9折，預計新品上市可帶動相關類別業績成長逾3成。
全家瞄準交換禮物需求，耶誕季將於11月26日至明年1月6日登場，除了推柔軟絨毛手提包「褲褲兔福袋」、開窗肩背包「迪士尼款福袋」，一次帶走充棉便利貼、原子筆等小物；同時強打去年話題度爆高的「聖誕樹置物盒」，以及「聖誕花圈」、「Care Bears聖誕別針」等，同步集結帕恰狗、101忠狗等超人氣角色開賣多款節慶限定水晶球，消費者只要購買端架指定商品或指定巧克力、零食、餅乾、糖果任2件，即可以最低149元加價帶走；最後，業者攜手各大品牌推限定滿額贈，包括買明治指定商品任5件即可免費獲經典款水晶球一個等。
OKmart觀察，巧克力與零嘴補給需求明顯升溫，於是推出獨家期間限定的甜點加碼活動，即日起至 12月10日，指定明治商品任選3件8折，還可再獲得限量「香菇先生修甲鐵盒組」。
萊爾富則率先瞄準新年推出「馬年發財卡」，只販售至明年2月22日，全台限量發行100萬張，每張售價100元，有機會帶走輝達與台積電股票，更結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮，實體獎項包含iPhone 17、Nintendo SWITCH 2等。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
