耶誕禮物到病房 十大傑出青年陪伴小病童不孤單

「猜猜接下來我要折什麼氣球？」耶誕節前夕，花蓮慈濟醫院兒科病房傳來陣陣歡笑聲。第60屆「十大傑出青年」延續愛心，12月19日再次集結民眾善意，帶著耶誕禮物與氣球表演走進病房，讓住院治療的病童、陪伴的家長，以及守在第一線的醫療照護團隊，都能一同感受溫暖的節日氛圍。

遙控玩具車、可愛娃娃等，都是第60屆十大傑出青年募集而來的耶誕禮物。團隊在挑選禮物時，也特別依病童年齡層與性別比例了解孩子喜好，希望讓孩子收到禮物時，感受到被尊重與被用心對待。

宋明哲表示，這項耶誕送愛行動已邁入第四年，團隊在挑選禮物時，也特別依病童年齡層與性別比例了解孩子喜好，希望讓孩子收到禮物時，感受到被尊重與被用心對待。

代表十大傑出青年到花蓮慈院送禮的宋明哲表示，這項耶誕送愛行動已邁入第四年，都是匯集民眾愛心而成，而十大傑出青年來自不同領域，獲得社會榮譽後，也希望跨出原本的專業框架，以實際行動回饋社會；透過溫馨的耶誕送禮活動，陪伴小病人在住院這段時間不孤單。

這份愛的源起可追溯至四年前，花蓮慈院兒科病房副護理長宋景歡與宋明哲同屆獲選十大傑出青年，受獎時，宋景歡向總統轉達住院孩子的心願：「希望能有耶誕禮物。」這份簡單卻迫切的願望，讓宋明哲一直惦記在心，也讓他看見許多孩子習以為常的節日祝福，對東部住院的孩子可能是「難以企及的願望」，甚至從未收過耶誕禮物，於是團隊發起行動、號召捐款，讓愛走得更遠，送到更需要的地方。

宋景歡副護理長也分享，活動從同屆群組發起，原本只是「自己人」的揪團，後來越來越多人響應，至今已連續四年，她在病房照護中常看見隔代教養或家屬壓力，孩子情緒不安更需要被安放；她說：「我的工作就是想讓病人開心，所以他們開心、我就開心。」

活動當天，團隊也安排專業街頭表演者「兔兔哥哥」在護理站與孩子、家長互動，透過吸睛的折氣球技藝與歡樂帶動，孩子們在短短時間內就能投入、忘卻不適。活動後，團隊再推著滿載禮物的推車，將禮物親送到無法走出病房的小病童手中，讓每一位孩子都能收到耶誕節的祝福；也希望他們在住院期間依然感受節日歡樂，並獲得對抗病魔的力量。

