耶誕節上演全武行！壽司店排隊爆衝突 43歲母兇悍「搧耳光」助陣兒

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

新北市淡水區大都會廣場的藏壽司前，昨（25）日傍晚5時許發生2對夫妻口角衝突，隨後雙方在商場內大打出手。警方趕抵現場，將受傷的吳姓男子送醫治療，而動手的另一對夫妻及母親遭警方帶回偵辦。

新北市淡水區大都會廣場的藏壽司前，昨日傍晚發生2對夫妻口角衝突，隨後雙方在商場內大打出手。（圖／翻攝畫面）

據了解，住在淡水的42歲吳姓男子與45歲妻子簡女，昨天傍晚前往大都會廣場內用餐，在藏壽司店外排隊時，簡女不慎擦撞也在排隊的21歲白姓男子，雙方爆發口角，吳男見狀立即挺身護妻，白男21歲妻子林女及母親43歲白女也加入戰局爭吵。

不料，體型較為壯碩的白男及林女，以身材優勢對吳男推擠、拉扯衣服，而白母也在一旁搧吳男耳光，店家見狀連忙報案，警方趕至現場將雙方分開，將臉部受傷的吳男送醫救治。隨後調閱監視器釐清事發經過，將先動手的白男、林妻及白母3人帶回偵辦，並依妨害秩序、傷害及違反《社會秩序維護法》函送偵辦。



