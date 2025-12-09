耶誕節不只吃潘娜朵尼！老爺小花園推咕咕霍夫、白雪聖誕樹

「老爺小花園」推出多款濃濃耶誕味的法式甜點。（老爺小花園供圖）

近幾年的耶誕節，許多人第一時間想到的甜點，都是義大利經典水果麵包潘娜朵尼，鬆柔帶果乾香甜，是歐陸節慶餐桌上的常客。但台北伊通公園旁的「老爺小花園」，推出多款冬日限定法式甜點，同樣有濃濃的耶誕味。

其中，「白雪聖誕樹」就像雪地裡的聖誕樹，主廚使用海綿蛋糕、巧克力脆片、焦糖胡桃堆疊，再以法國頂級白巧克力慕斯包覆。甜中帶脆、層次豐富，巧妙結合冬日溫暖與節慶浪漫，帶出法式甜點對聖誕氛圍的細膩詮釋。

「白雪聖誕樹」以海綿蛋糕堆疊巧克力脆片與焦糖胡桃，外層白巧克力慕斯包覆，甜中帶脆。（圖右，200元／個，老爺小花園供圖）

「伯爵柑橘巧克力咕咕霍夫」則源自法國阿爾薩斯及德國南部的傳統聖誕點心，皇冠狀外型象徵分享與喜悅。揉入糖漬橘皮丁、伯爵茶粉與苦甜巧克力，口感柔軟綿密、果香馥郁，還帶點茶香韻味。

「伯爵柑橘巧克力咕咕霍夫」柔軟麥香中帶有巧克力濃香與果香，還飄散獨特茶味。（350元／個，老爺小花園供圖）

「抹茶草莓巴黎布特斯」是把法式甜點經典色彩融入節慶感，抹茶泡芙內注入抹茶慕斯，夾入手工草莓醬與新鮮草莓，酸甜中帶微苦茶韻，紅綠配色呼應耶誕，兼具視覺與味覺的雙重享受。

法國經典甜點「栗子蒙布朗」，是在酥香塔殼內填杏仁奶餡，搭配綿密栗子慕斯與香草香緹，頂層細緻栗子泥的濃郁栗香，使人宛如置身歐洲小鎮，享受暖香四溢的冬季風情。

「美國老饕牛排 & 老虎蝦干貝佐明太子醬」吃得到柔嫩的肋眼上蓋，彈牙的老虎蝦。（1,888元／套餐，老爺小花園供圖）

4款甜點從即日起開賣，12月20日到25日還有聖誕套餐，前菜、沙拉、湯品、主菜、甜點與飲品兼具美味與節慶氛圍，無論兩人浪漫晚餐或親友聚會，都能在燈光閃爍的植物系景觀餐廳中，感受溫馨耶誕與甜點帶來的幸福。

「老爺小花園」用璀璨裝飾迎接歡樂耶誕。（老爺小花園供圖）

Info

老爺小花園

地址：台北市中山區伊通街31號

電話：02-2518-3381

營業時間：09：00～21：00



