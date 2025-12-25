耶誕節不平靜! 男持槍拒檢狂逃 警開10槍圍捕逮人

中部中心/蔡松霖 雲林報導

雲林縣林內鄉，今天（25日）警方鎖定一輛失竊車輛出沒行蹤，一路圍捕，過程中卻發現駕駛持有槍支，警方為了逼對方停車，對空鳴10槍示警。嫌犯在拒絕盤查後跳車，並搶奪他人機車逃離現場，經過警方全力追緝，已將身揹10案的嫌犯嫌逮捕！





多名員警荷槍實彈，穿著防彈衣，對空鳴槍警告嫌犯！員警還不時變換包圍隊形，擔心嫌犯逃逸！嫌犯趁亂跳車跑了，在附近趁機搶奪一輛民眾機車，加速逃逸！警力追到了騎機車的嫌犯，他還不肯束手就擒，員警只好開車把他撞倒！

雲林警鳴10槍抓嫌犯。25日上午，雲林警方掌握一輛失竊車輛，在林內鄉出沒，立即出動警力，實施攔截圍捕。當警方追蹤到重興國小附近，駕駛不但拒絕停車，還持有槍支！一名員警還在追捕過程中受傷！張姓嫌犯身揹10案通緝，警方在車內查獲疑似改造手槍1把、子彈5顆，以及疑似毒品，全案相關事證，警方持續調查釐清中。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

