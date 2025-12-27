耶誕節中國化惹議！ 「鰲拜版」耶誕老人爆紅

中國大陸民間掀起「耶誕中國化」熱潮，將清朝權臣鰲拜改造成中國版耶誕老人形象。這股文化融合現象迅速蔓延，從商場裝飾、網路迷因到商業廣告，展現了中國民眾對西方節日的本土化改造。

清朝權臣鰲拜成為大陸最新的耶誕老人。（圖／翻攝自抖音）

綜合陸媒報導，武漢光谷商店街的耶誕活動呈現出獨特景象，工作人員身穿清朝官服、頭戴官帽並留著濃密白鬍子，乘坐噴射火焰的雪橇在空中飛行，這位特殊的耶誕老人其實是模仿清朝權臣「鰲拜」的造型。這種創新不僅限於湖北地區，廣東的觀光古鎮也跟進推出所謂「具有地方特色的廣東版」耶誕老人。

廣告 廣告

「鰲拜」之所以能迅速成為中國版耶誕老人，除了紅帽白鬍子的視覺相似性外，還因為「鰲拜」諧音「all buy」，意為「全部都買」，完美契合耶誕購物季的商業氛圍。這個巧妙的文化混搭讓鰲拜版耶誕老人在大陸耶誕檔期迅速爆紅，啤酒廠商更找來鰲拜形象原型港星徐錦江拍攝廣告。

在社交媒體平台抖音和小紅書上，各式各樣的耶誕鰲拜迷因圖鋪天蓋地，許多大陸網友調侃中國人有了自己的耶誕老人。耶誕節的中國化不僅止於人物形象，還延伸至裝飾物，有廣東民眾將常見的紅色塑膠椅一張張疊成三層，再纏上綠色耶誕松枝、掛上紅色裝飾球，創造出所謂「廣東耶誕樹」，這一創意也吸引大批網友跟風模仿。

然而，「抵制洋節」的聲浪仍然不小。大陸官媒新華社在12月24日發文強調，這一天不是平安夜，而是抗美援朝戰爭中長津湖戰役勝利的日子。文章特別提到，志願軍曾在零下40度的極寒環境下與美軍展開殊死較量。

更多 TVBS 報導

川普親自接耶誕熱線！ 笑稱「不會讓壞耶老滲透美國」

ChatGPT耶誕彩蛋曝！輸入「這符號+照片」獲影片

可怕「蟑螂地毯」入侵一中商圈！逼出「小強大軍」民眾：還會飛

直飛「北極」見耶誕老人！ 美聯合航空載300病童圓夢

