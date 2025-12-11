耶誕節交換禮物！超復古話筒PK手機掛繩串珠DIY

隨著耶誕節腳步接近，復古話筒與創意手機配件成為今年交換禮物的熱門選擇。紅色復古話筒不僅能接上手機通話，還兼具裝飾與實用功能；韓星GD的愛貓聯名手機殼則吸引粉絲排隊搶購。此外，台灣傳統元素手機殼、客製化手機掛繩、可愛吊飾及多功能手機支架等多樣配件，因其兼具美觀與實用性，成為今年耶誕節饋贈親友的創意禮物首選。

復古話筒成為聖誕節交換禮物的好選擇。（圖／翻攝Threads@1999.jian）

耶誕節即將來臨，復古紅色話筒重新流行，只要接上手機就能通話。這款話筒不僅方便使用者一邊用餐一邊通話，還能避免手機沾到臉上妝容的困擾。許多人將這種既有創意又實用的復古話筒作為交換禮物，而且話筒還能當作泡麵蓋使用，展現幽默創意。

韓星GD的愛貓聯名手機殼。（圖／TVBS）

韓星GD的愛貓ZOA聯名手機殼系列也成為熱門禮品選擇。某手機殼品牌推出的限量聯名款包含滿版愛貓圖案的手機殼、獨家絨毛吊飾及護照套等配件，吸引眾多粉絲一早排隊搶購。有粉絲表示，因為自己家中有養貓又很喜歡GD，看到將兩個喜愛元素結合的設計感到非常開心，且設計非常有質感。

台灣傳統元素也融入手機殼設計中，包括阿嬤家的磁磚、傳統紅龜粿，以及芭樂、水梨、釋迦等水果的復古風格圖案，展現濃厚的台灣感性。手機掛繩同樣是受歡迎的禮物選項，現在更流行客製化掛繩，消費者可以自行串上喜愛的吊飾，打造獨一無二的風格。

手機掛繩可以DIY自己串吊飾。（圖／TVBS）

常見掛在包包上的絨毛娃娃，如今也能掛在手機上。有手機殼品牌與熱門電影聯名，推出造型娃娃吊飾，搭配背帶使用，立刻提升手機的可愛度。此外，熱門IP圖案的手機支架也成為交換禮物的選擇之一，既能放在桌上方便追劇看影片，內部還能放置信用卡。有民眾表示，很喜歡這種多功能磁吸產品，因為除了手機殼外，還能有更多配件可以多功能使用。

各式各樣的手機相關配件作為耶誕節交換禮物，不僅外觀吸引人，實用性也高，成為今年節慶送禮的絕佳選擇。

