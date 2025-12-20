耶誕節低溫跌剩14度 北東、恆春飄雨到下週末

接下來有2波東北季風報到，21日至22日北東先轉濕涼天氣，新竹以南日夜溫差幅度可達10度，第2波東北季風24日起到來，局部低溫下探14度，預計最冷時段為25日耶誕節深夜至26日清晨。

未來1週將有2波東北季風增強，其中雨勢較大的時間會是接近25日耶誕節的時候。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員賴欣國表示，21日至22日第1波東北季風來到，這波強度較弱，但水氣偏多，21日偏濕涼，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭局部雨勢較大，新竹以北、東半部及恆春半島也有降雨機會，新竹以南為多雲到晴。22日降雨範圍移轉到偏東側，基隆北海岸、大台北山區、東半部和恆春半島將有局部短暫雨，且大台北有零星短暫雨，桃園以南仍是多雲到晴。

廣告 廣告

23日為2波東北季風影響的空檔，此時水氣較少，基隆北海岸、大台北山區與恆春半島仍有零星短暫雨，其他地區天氣多雲到晴。

第2波東北季風24日增強，預估會影響到27日之後，這波水氣較多，降雨範圍主要是北部、東半部以及恆春半島的局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨，其他地區多雲。26日至27日桃園以北、東半部、恆春半島將有局部短暫雨，以迎風面地區降雨為主，其他地區依然是多雲到晴。

23日出現東北季風影響空檔，短暫回溫後低溫再降回1字頭。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化趨勢上，賴欣國指出，氣象署預估這波最低溫會是在25日深夜至26日清晨，竹苗低溫下探14度至15度，北台灣為16度左右，而中部以北26日至27日低溫也降到14度至15度，南部16度至17度。

至於其他時間，北部和東部21日整體濕涼，北台灣高溫降低，新竹以南日夜溫差大，中南部溫差幅度可達10度。台北市高溫24日起降到23度，之後低溫約19度、高溫約20度。

延伸閱讀

青鳥扯張文「單名」大陸來的 粉專列史明、唐鳳、吳崢、陳菊打臉

北捷隨機殺人案重大死傷！陸國台辦發文哀悼罹難者

台北隨機殺人震撼社會！歐陽靖憶11年前目擊鄭捷案：地獄般染紅的月台