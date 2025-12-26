耶誕節傳噩耗！南韓音樂評論家金英大離世 家屬證實了

音樂評論家金英大耶誕節傳噩耗。（圖／ 翻攝自IG@toojazzy25）





南韓音樂界傳出噩耗，被譽為「國家代表級K-POP評論家」的知名音樂評論人金英大（音譯，김영대），於24日驟然辭世，享年48歲。噩耗在耶誕節當天曝光，震撼南韓音樂圈與粉絲震驚不已，紛紛湧入社群平台表達哀悼與不捨。

根據《news1》、《朝鮮日報》報導，金英大25日透過社群媒體帳號發布訃聞，表示「謹此告知，金英大先生已辭世，未能一一致電致歉」，但並未對外說明確切死因，靈堂設於首爾銅雀區中央大學醫院殯儀館，開放親友與各界人士前往弔唁。根據家屬安排，告別式將於27日舉行，當天上午10點在黑石洞聖堂舉行喪禮彌撒，將長眠於首爾追思公園。

深耕樂評近30年

據了解，1977年出生的金英大，自1990年代中期便開始在PC通訊平台「Nownuri」、「千里眼」發表音樂評論文章，正式踏入樂評領域。2001年自延世大學經營學系畢業後，赴美深造，取得華盛頓大學音樂人類學博士學位，期間也為《Vulture》、MTV等國際媒體撰寫音樂專欄，逐步累積國際影響力。

多次擔任頒獎典禮解說 解析K-POP全球化

返韓後他長期專注於K-POP現象與產業結構分析，憑藉深入且犀利的觀點，成為海外媒體高度信賴的韓流評論聲音。金英大曾擔任韓國大眾音樂獎評審、MAMA AWARDS評審，也多次以專家身分參與《告示牌音樂獎》、《全美音樂獎》、《葛萊美獎》等大型頒獎典禮的南韓轉播解說。

尤其在2012年PSY《江南Style》席捲全球、以及2017年BTS首度登上告示牌音樂獎舞台時，金英大的解析被視為「理解K-POP全球化不可或缺的關鍵視角」，深獲觀眾好評。

除文字評論外，他也透過Podcast《Rolling Pod》、《AMPLIFIED》等節目，深入剖析藝人、音樂風格與產業脈絡，被不少樂迷視為「最懂K-POP的聲音」。令人鼻酸的是，金英大在離世前數日仍持續更新YouTube內容，甚至在辭世數小時前，仍上架固定出演的Podcast節目，完全看不出異狀。

生前仍持續創作 最後貼文曝光

更讓外界不捨的是，辭世前一天，也就是平安夜24日，他才在社群平台分享喜訊，透露自己撰寫的新書《The Songwriters》獲選為教保文庫「今日之選」，並寫下「謝謝大家」的簡短文字，如今成了最後的公開發聲。

耶誕節當天上午播出的CBS《金賢貞的新聞秀》也播出了他事前錄製的節目內容，聊到耶誕頌歌的文化背景。節目製作單位隨後沉痛表示，該集為上週預錄，對於播出後才得知噩耗，「震驚且難以平復心情」，並向金英大表達最深切的哀悼。

金英大留下妻子、兩名子女、母親及妹妹，這位長年站在音樂與大眾之間、致力讓更多人「聽懂音樂」的評論家突然離世，不僅讓南韓音樂界痛失重要推手，也讓無數樂迷感到深深不捨。

▼金英大6天前才在YouTube頻道上傳訪問NCT楷燦的影片。



