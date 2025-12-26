耶誕節再遭俄軍轟炸 烏克蘭出動英製飛彈反擊

烏克蘭的耶誕節不平靜，有多個城市遭到俄國無人機和砲火攻擊，造成多人死傷，烏克蘭也出動無人機和英國製的飛彈，空襲俄國油氣設施。而在耶誕節當天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）通電話，討論烏俄和平計畫，俄方則表示願意繼續跟美方溝通，也將在這幾天內正式公布俄國的立場。

會見美特使 烏總統：敏感議題盼與川普討論

烏克蘭北部的切爾尼戈夫，有住宅遭到俄國無人機襲擊，不少民眾聚集在現場關切情況，此外，南部的赫爾松跟奧德薩也遭俄國攻擊，滿目瘡痍。就連首都基輔辦耶誕活動，伴隨著耶誕鐘聲的竟是空襲警報聲，讓現場民眾繃緊神經。

烏克蘭多個城市遭無人機襲擊。圖／路透社、美聯社、CNN

澤倫斯基透露，他和川普特使魏科夫以及川普女婿庫許納，針對如何結束戰爭，電話會談將近一小時，認為有必要跟川普會面，以討論其中最敏感的議題。俄國則表示，和美方就烏克蘭問題的談判，進展緩慢但過程穩定，克里姆林宮也指出，俄方正針對美國的和平計畫進行分析，普亭總統也決定繼續跟美方進行溝通。

教宗良十四世首次耶誕文告 籲烏俄直接對話

此外，教宗良十四世也在聖誕節當日發表上任後首篇耶誕文告，內容特別提到烏克蘭和加薩人民的苦難，除了為飽受磨難的烏克蘭人民祈禱，也呼籲各方進行誠懇直接而且相互尊重的對話。

教宗良十四世發表耶誕文告。圖／路透社、美聯社、CNN

