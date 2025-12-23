耶誕節冷氣團南下 北東轉濕冷、中南部日夜溫差大

即時中心／張英傑報導

中央氣象署今（23）日指出，平安夜至耶誕節這段期間的天氣型態，因為受東北季風增強及冷氣團南下影響，全台氣溫明顯下降，天氣趨於濕冷狀況；北部與東北部降雨機率提高，中南部則為多雲到晴，早晚偏冷，日夜溫差變大。因此，耶誕假期外出活動或返鄉旅遊，務必要留意天氣相關變化，北部與東部要攜帶雨具，中南部早出晚歸，一定要注意保暖，高山與海邊活動更應留意安全。

氣象署表示，12月24日平安夜當天，東北季風稍有增強，迎風面的北部、東半部及恆春半島雲量偏多，局部地區有短暫雨勢，尤其基隆北海岸、宜蘭及東北角一帶需留意較明顯降雨。中南部地區則以多雲到晴為主，白天仍可感受陽光，但早晚已有轉涼趨勢。

氣象署進一步表示，12月25日耶誕節當天，冷氣團南下，影響更加明顯，全台氣溫進一步下滑。北部及東北部天氣轉為濕冷感覺，出現持續降雨情形，中南部與花東地區雲量增加，局部亦有短暫雨；氣象署還提醒，高山地區氣溫偏低，海拔3500公尺以上山區，以及週五3000公尺以上高山，可能會出現結冰或零星降雪現象，行車及登山活動須特別注意路面安全。

氣象署說，12月26日冷氣團持續影響，各地氣溫仍舊偏低，北東部降雨還沒完全趨緩，其餘地區為多雲到晴，但清晨與夜間寒意明顯。沿海地區在冷氣團影響期間易出現較強風浪，民眾前往海邊活動的時候，應提高警覺。

最後，氣象署呼籲，耶誕假期外出活動或返鄉旅遊，務必要留意天氣相關變化，北部與東部要攜帶雨具，中南部早出晚歸，一定要注意保暖，高山與海邊活動更應留意安全。

