耶誕節冷氣團挾水氣南下 專家示警挑戰「今冬最冷感」

耶誕節大陸冷氣團南下，全台將明顯降溫，氣象粉專提醒，從明（24）日晚間開始，一路持續到周末（27日），因為水氣量多天氣濕冷，冷意有機會挑戰今冬最有感，4天都要留意低溫。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚發文指出，氣象署已經將明天抵達的冷空氣，正式升格為「冷氣團」等級，這將是今冬第二波大陸冷氣團來襲，預計明夜到周末將會是冷氣團影響最大的時段。

粉專表示，預報顯示這波冷空氣伴隨的水氣量較多，第一線迎戰冷氣團的北部、宜蘭，這次將迎來3至4天濕冷的日子，「即便低溫數字不一定很亮眼，但冷意的感受上，絕對有機會挑戰今冬最有感！」

雖然中南部水氣影響小，仍然是偏乾冷、多雲到晴為主，但入夜後低溫仍然很可觀，日夜溫差也會非常大，震盪超過十度，早出晚歸的穿著上千萬要小心。粉專補充，此波冷氣團預計下周一（29日）明顯減弱，初判跨年前夕的溫度，應該會是舒適為主。

氣象署預測，周四周五大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。低溫預測中部以北及宜蘭12~14度，南部及花東14~18度，澎湖16度、金門10~11度、馬祖9~11度。

