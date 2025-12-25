耶誕節冷氣團發威！低溫急凍11℃「愈晚愈低」 降雨熱區曝光

生活中心／張尚辰報導

今日將有一波大陸冷氣團南下。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

今（25）日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降。氣象專家林得恩表示，今日入夜後，中部以北及宜花地區的最低溫下滑至攝氏13至15度，降雨部分，由於環境水氣偏多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文指出，今年最後一波大陸冷氣團將於今日南下，台灣各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭地區氣溫愈晚愈低，白天北部、宜蘭高溫僅攝氏16至20度之間；中南部及台東也只剩攝氏20至25度。

入夜之後，中部以北及宜花地區的最低溫下滑至13至15度，南部及台東地區約14至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。

至於降雨變化部分，林得恩說，由於環境水氣偏多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區則維持多雲天氣。

