耶誕節別亂裝飾！ 命理師曝花圈、耶誕樹最佳位置招好運

〔記者蔡淑媛／台中報導〕12月25日「耶誕節」如同中國農曆新年，要開心過節又開運，命理師楊登嵙提醒，2025年是乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，屬虎為「刑太歲」，屬猴為為「害太歲」，因此大門上不可張掛豬、虎、猴圖案的飾品，建議大門掛耶誕花圈，不宜是假花或乾燥花，可以改掛牆上，或是掛光亮的耶誕燈泡。

也是台中市名門命理教育協會創會理事長的楊登嵙指出，耶誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，建議改掛在牆上，耶誕期間作為應景的布置可，但應避免擺放超過半個月以上，一旦耶誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。

楊登嵙表示，耶誕樹要擺放客廳大門內，禁放臥室，以一棵耶誕樹為主，裝飾燈及星星造型，耶誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，因為冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開；聖誕紅應雙數，代表好事成雙。

楊登嵙也是提醒，耶誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。

耶誕節也忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。

命理師楊登嵙提醒，2025年是乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，屬虎為「刑太歲」，屬猴為為「害太歲」，因此耶誕節在大門上不可張掛豬、虎、猴圖案的飾品。(記者蔡淑媛攝)

