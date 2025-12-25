耶誕節前台人狂訂1500根「鋼鐵香蕉」網笑：放完假急診見？

耶誕節交換禮物活動很夯，不少民眾都在比創意，日本廣島一間鋼鐵公司昨天在社群上分享，耶誕節前夕，接獲來自台灣訂購多達1500根「鋼鐵香蕉」的訂單，消息引發熱烈討論，不少網友幽默調侃，大腸直腸外科醫師恐怕會納悶，耶誕節過後怎麼急診病人好像變多了。

日本廣島一間鋼鐵製造公司「IRON FACTORY IKEDA」昨（24日）在社群平台X上分享，統整了耶誕節前夕的訂單，光是台灣人就預訂了1500根的「鋼鐵香蕉」，消息吸引上萬人瀏覽。

該公司從2019年起就開始生產鋼鐵香蕉，根據該公司的官網資料顯示，鋼鐵香蕉長度約20公分，重量為1.5公斤，可承受攝氏1000度的高溫，是一款造型特殊的鐵鎚工具，售價為11877日圓（約台幣2394元），由於商品客製化，製作時間需要2到3個月。

相關貼文被轉發到Threads上引起熱烈討論，「大腸直腸外科醫生可能納悶，怎麼耶誕節後，病人變多了」、「真的有人收到這個嗎」、「這其實是槌子」、「當禮物蠻好笑的」、「感覺修理老公很好用」、「之後會在各大急診出現嗎？」

而這款造型獨特的鐵鎚，其實早在2023年就在台灣爆紅過，有網友在社群平台上分享引起討論，當時有不少人下單拿來當耶誕交換禮物。

