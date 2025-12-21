即時中心／顏一軒報導

美國加州舊金山（San Francisco）20日下午發生大規模停電，舊金山大部分地區陷入黑暗，包含里契蒙和金門公園等，約13萬名家戶受到影響，而且停電範圍持續擴大，部分公共運輸系統也因此中斷；舊金山市政府呼籲，請住戶盡量待在家中。





《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）20日報導，舊金山在一個雨天的週六、正值繁忙的假期季節時，遭遇大規模停電，約13萬名「太平洋煤氣電力公司」（PG&E）用戶、約全市30%的地區陷入黑暗。

據報導，其實這次停電事故從20日上午就已發生，不過，舊金山消防局（the San Francisco Fire Department）表示，當地時間當天下午2時15分左右，「PG&E」的變電站發生火警，而火勢是在4時24分獲得控制，惟確切起火原因依舊不明。

「舊金山消防局」（SFFD）官員埃利亞斯（Mariano Elias）表示，「我可以肯定地說，這（變電站火警）是造成停電的其中一個因素，但我不確定這是不是全部的原因」。

從舊金山市緊急事務管理局（The San Francisco Department of Emergency Management）所公布的地圖顯示，受到停電嚴重衝擊的區域在舊金山的西側，影響最劇的地區包含里契蒙（Richmond）、日落區（Sunset）、普里席狄歐（Presidio）與金門公園（Golden Gate Park）；「PG&E」指出，大多數用戶已於同晚10時前「恢復供電」。

「PG&E」的一名發言人表示，目前尚未查明停電原因，但這次的事故已擾亂當地的公共運輸，包含舊金山灣區捷運系統（Bay Area Rapid Transit，BART）在內；BART進一步說明，由於停電的關係，鮑爾街站與市政中心／聯合國廣場站（Civic Center）的車站因此關閉，舊金山的列車也延誤10分鐘。

直到當晚7時，所有車站的服務已恢復，一度停駛的舊金山公共運輸公司（Muni）與中央地鐵系統（Central Subway system），之後也陸續恢復電力供給。

這場發生在耶誕節前週末的大規模停電，正值更多降雨預計襲擊舊金山之際；當地氣象單位預測，週六（20日）侵襲舊金山的「鳳梨急流」（Pineapple Express）風暴，將在耶誕節前移向洛杉磯，洛城市中心在耶誕節前降雨逾2英吋（約5公分）的機率高達80%。





原文出處：快新聞／耶誕節前夕大停電！舊金山13萬戶陷黑暗 灣區捷運一度關站

