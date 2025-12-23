「耶誕節前夕的奇蹟」 雪梨恐攻警員頭部中彈、今出院返家休養

澳洲見習警員希伯特在12月14日的雪梨邦迪海灘恐攻受傷，頭部和肩膀中彈，23日已出院返家休養。翻攝Instagram帳號nswpolice



澳洲雪梨邦迪海灘14日發生恐攻，印度裔父子檔持大批槍枝濫射參加猶太教光明節活動的群眾，造成15人喪生。見習警員希伯特（Jack Hibbert）頭部及肩膀中彈，經過多次手術搶救，雖失去一眼視力、但保住生命。他的家人23日發表聲明宣布，希伯特已出院回家休養。

英國廣播公司（BBC）報導，22歲的希伯特到職僅4個月，當時正負責光明節活動的現場巡邏勤務。

他的家人在聲明中表示：「身為家人，我們要的不多：傑克可以回家，特別是在耶誕節前夕，真的感覺是個奇蹟。」

廣告 廣告

希伯特的家人也感謝大眾「無比的支持」，並讚揚醫護人員「卓越的」照護與奉獻。

聲明也補充：「雖然他已回家，但仍在康復中，這段期間還是需要空間、支持及持續的正能量。」

希伯特中槍後仍恪守職務，盡力幫助人們，直到身體撐不住倒下為止。他的家人說：「當天亦在現場出勤的許多同事曾到醫院探病，他們敘述傑克在事件中展現的勇氣......他們描述傑克如何採取行動，他沒有逃離危險，而是走向需要幫助的人」。

希伯特是邦迪恐攻中受傷的兩名警察之一。另一名警員、25歲的戴森（Constable Scott Dyson）同樣在23日傳出好消息，他脫離昏迷狀態，目前仍在住院療傷。

兇手父子檔沙吉德（Sajid Akram）和納維德（Naveed Akram）疑受伊斯蘭國（IS）影響，選在猶太教活動作案。沙吉德當場被擊斃，納維德受傷送醫，被控59項罪名。

更多太報報導

破紀錄！日本獵殺令發威… 半年左右「撲殺近1萬頭熊」

Telegram創辦人免費捐精加贈試管療程 女客擠爆俄國診所、前女友對簿公堂

川普版「飢餓遊戲」？50州各選1男1女參加建國250周年運動賽