耶誕節前夕 亞東醫院攜手國際獅子會用音樂傳遞愛與希望

板橋亞東醫院與國際獅子會舉辦「聖誕節兒童關懷音樂會」，為院內照護的孩子們譜出溫暖的聖誕樂章。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

耶誕節前夕，板橋亞東醫院與國際獅子會３００Ｂ二區二十日舉辦「聖誕節兒童關懷音樂會」，邀請院內照護的孩子與家屬參加，包括兒童癌症、重症病童及發展遲緩與身心治療中的孩子，為孩子與家庭帶來溫暖與前行的力量。

板橋亞東醫院「聖誕節兒童關懷音樂會」，國際獅子會300B二區 第九專區第十八分區主席曾水坤頒發圓夢計畫心願小紅包祝福孩子。 （記者吳瀛洲攝）

這場音樂會醫療團隊陪伴下，孩子暫時放下緊張與不安，感受被理解、被陪伴的溫暖。副院長洪芳明表示，醫療的意義不只是治療疾病，更是在孩子與家庭最需要的時候，陪伴他們走過每一段艱難旅程。

對正在治療的孩子來說，音樂會不只是表演，更是一段被理解與陪伴的時光。在醫護同仁的安排下，病童小花與小靖一同參加活動，暫時放下治療的壓力，感受音樂帶來的希望與勇氣。

小花一歲半時被診斷出輕度自閉症與透納氏症，早療過程漫長且充滿挑戰；在媽媽與亞東團隊陪伴下，她從不擅長互動到勇敢站上舞台，三歲多時甚至第一次把兩個字連成一句話。每一步成長都是醫療與家庭共同努力的成果，也是一段媽媽學會耐心、放手與信任孩子的旅程。

四歲的小靖原本活潑愛笑，卻因高燒不退與全身乏力，被診斷罹患罕見且危急的噬血症候群；在亞東跨專業醫療團隊與家人的陪伴下逐步走出恐懼，勇敢面對每一次回診與治療，讓人看到希望一直在身邊。

另一對小姊妹小婷與小雅分別罹患注意力不足過動症與自閉症，媽媽曾感到徬徨與無助。在亞東醫院介入後，透過門診、身心評估與心理諮商，協助小姊妹獲得合適照護，也給予媽媽情緒支持。小姊妹逐步學會辨識情緒與改善互動，媽媽看著孩子一點一滴的成長，感受到溫暖與成就。

這次音樂會還安排圓夢活動，由國際獅子會提供支持，幫助孩子實現心願，留下珍貴回憶。國際獅子會３００Ｂ二區第九專區第十八分區主席曾水坤表示，活動在用音樂的力量，為處於疾病或療程中的兒童及家庭帶來溫暖，希望透過活動凝聚更多關懷力量，喚起社會對兒童多元醫療需求的關注，促進醫療團隊、社區與大眾的正向連結。