耶誕節前日廠突收台「1500根鋼鐵香蕉」！網笑：醫生怕爆

日本廣島的製造商「IRON FACTORY IKEDA」，過去曾開發一款「鋼鐵香蕉」，意外掀起大量關注。如今業者在24日於社群上透露，近期無預警收到「1500根鋼鐵香蕉」的大訂單，而且下單者全都是台灣人，讓他們相當好奇。對此，不少網友笑翻歪樓稱「醫生怕爆」。





鋼鐵香蕉在台灣走紅兩年多來，廠商持續收到台人訂單。（圖／翻攝業者X）

當年鋼鐵香蕉會引發話題，在於臉書社團「日本行銷最前線」，版主在社團內發文分享該商品照片與用途，當時業者更稱鋼鐵香蕉「目前在全世界市占率是第1名」，相關內容曝光後，隨即引發不少台灣人下訂。

還記得「鋼鐵香蕉」？日廠耶誕節前收台灣「1500根大訂單」網笑：醫生怕爆

其實該廠也有製作不少其他鋼鐵類的產品。（圖／翻攝業者X）

如今，事隔兩年，鋼鐵香蕉似乎持續受到台灣人喜愛，訂單量更隨著節慶有所提升。「IRON FACTORY IKEDA」24日就在社群平台X上透露：「台灣人在耶誕節前夕，買了高達1500根鋼鐵香蕉。」不少台灣網友看完歪樓留言：「大腸直腸外科醫生：怎麼聖誕節後病人變多了」、「醫生怕爆」、「醫生同一回覆：不可以」、「有沒有可能壞掉的是老公，這次要訂做大根的」、「在各大急診出現」、「買來交換禮物很有趣」、「修理老公很好用，已回購」。

















