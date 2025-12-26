耶誕節剛過 高雄凌晨1小時2起火警

〔記者洪定宏／高雄報導〕耶誕節剛過11分鐘，高雄市就在1個小時內發生2起火警！首先是前鎮區三多商圈某不動產公司驚傳猛烈火警，竄燒到3樓，燒毀辦公桌及雜物，接著是大寮區連棟鐵皮屋起火燃燒，燒毀3棟的汽車及雜物，所幸均無人受傷受困。

消防局指出，今天凌晨0點11分，前鎮區三多三路火警案，出動18車52人，4樓建築物於1樓燃燒辦公桌椅及雜物，0點58分撲滅火勢。今天凌晨1點12分，大寮區溪寮路火警出動15車37人，1層連棟鐵皮燃燒汽車及雜物，1點42分撲滅火勢。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

京華城辯結》律師點出柯文哲「3致命」：朱亞虎、彭振聲證詞成關鍵

網傳重組家庭「父母互摔對方小孩」引眾怒 台中市府出手了

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

民間捐救災車爆貪瀆 南市消防前局長李明峯、女友人均被聲押

