耶誕節及跨年將屆 台中飯店業推新菜單搶商機

（中央社記者郝雪卿台中3日電）歲末年終，即將迎來耶誕節及跨年，台中市多家飯店業者推出新菜單，有業者以蝦、蟹為核心進行換季；還有業者推出節慶限定饗宴，25日更對外開放耶誕早午餐及打造住房專案。

迎接節慶到來，台中勤美洲際酒店推出節慶限定饗宴，25日首次對外開放耶誕早午餐，除有現切耶誕火雞、爐烤牛排、煙燻鮭魚、海鮮冷盤、港點、現做蛋料理、義式麵檯、甜點市集等菜色外，還有耶誕老人現身互動及家庭合影、親子禮物，並加碼耶誕抽獎。

勤美洲際酒店采月鍋品也推出全新冬季主題「冬養之味．粵湯煦心」，由中餐行政主廚吳錫卿團隊研發出3道粵式老火湯品，融合時令海陸食材，打造專屬節氣美味，還推出冬季限定海陸雙人套餐。

星享道酒店集團今天召開記者會，宣布旗下星饗道國際自助餐即日起推出「真多蝦、金多蟹─感謝有你饗到你」，以蝦、蟹為核心，從冷檯、生食檯到熱廚全區換季，帶來豐盛的歲末海鮮體驗，還有多款冬季新品，包括星饗龍蝦可頌堡、酪梨鮮蝦卷、雞尾酒酪梨鮮蝦沙拉等。

台中長榮桂冠酒店金園中餐廳特別推出主廚全新創作料理與「呷福飽2.0」期間限定專案，即日起至明年3月31日，主廚精選7道新菜登場；另外「呷福飽」專案即日起至今年12月31日止，以超值價品嚐豐盛冷盤、港點、粵式料理與甜飲，在暖冬裡品嚐佳餚盛宴。（編輯：黃世雅）1141203