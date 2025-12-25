耶誕節國道追撞事故！彰化196公里段9車連環撞 8人輕傷
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】耶誕節不平安，國道1號中山高「撞」況不斷！今（25）日，國道1號北向彰化市196.2公里路段驚傳連環追撞事故，9輛車接連追撞，造成8人輕傷送醫，北向車道一度大塞車，駕駛們驚魂未定，所幸無人生命危險。
正值耶誕假期，今（25）日上午11時31分，國道1號北向196.2公里彰化市路段突然發生劇烈追撞事故，9輛車接連撞在一起，瞬間車陣阻塞，駕駛們紛紛踩煞車閃避，車輛擠作一團，輪胎焦味與急煞聲在高速公路上彌漫，場面驚險。
警方調查指出，第一起事故由27歲賴姓男子駕駛自小客車行駛內側車道，疑因未注意前方車況，撞上由陳男、劉男、鄭男及許男駕駛的自小客車，造成車內8人肢體擦挫傷。傷者包括駕駛及乘客，意識清楚，已由救護車分別送往台中烏日林新醫院與南屯林新醫院救治。醫護人員表示，8人傷勢多為輕微擦傷及挫傷，無生命危險，但仍需留院觀察。
隨後，第一起事故後方陳男駕駛自小客車煞車不及，追撞王男駕駛的自小客車，形成第二波事故；第三起事故則在11時45分發生，林男駕駛自小客車因煞車不及撞上郭男的車輛。後兩起事故所幸均無人受傷，但造成車流進一步擁塞。
事故發生時，正值假日車潮高峰，北向車道瞬間車流滯留，駕駛們被迫減速或停車等待，直至12時20分交通才完全恢復順暢。警方表示，所有肇事駕駛酒測值均為零，事故原因仍在進一步調查中。
國道警察第三大隊呼籲，假日出遊用路人應保持安全車距，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並隨時預留足夠反應時間，以確保自己與他人的用路安全。警方同時提醒，遇事故或車流緩慢時，駕駛應開啟警示燈、保持冷靜並遵守指揮，以避免二次事故發生。
