耶誕節地牛搖不停 台東凌晨連兩震 最大震度4級

台東昨（24）日17：47發生芮氏規模6.1地震後餘震不斷，凌晨又接連發生兩起芮氏規模超過4的極淺層地震，最大震度4級。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今(25)日凌晨4時40分，台東縣政府北北西方15.8公里處、台東縣卑南鄉發生芮氏規模4.2地震，深度8.4公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台東縣鹿野。震度2級地區為花蓮縣，震度1級地區為高雄市、嘉義縣。

此外，凌晨3時41分，臺東縣政府北北西方17.4公里、臺東縣延平鄉也發生芮氏規模4.6地震，地震深度8.1公里，也是極淺層地震。這起地震觀測到最大震度為4級，出現在台東縣卑南。花蓮縣、屏東縣2級、高雄市、臺南市1級。

台東昨日發生芮氏規模6.1地震後，氣象署地震測報中心主任吳健富指出，該地區未來3至7天可能有規模5.5至6之間的餘震發生，提醒民眾平時做好防震準備。

