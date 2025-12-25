耶誕節大禮到！鴻華先進首款電動車BRIA亮相 89.9萬元搶市

鴻華先進今早舉行線上品牌發表會，揭露各界最關心的價格。（翻攝自FOXTRON EV YT頻道）

上週五，鴻華先進才宣布正式買下納智捷股權，今（25）日上午鴻華先進馬不停蹄以線上發表會的方式接棒亮相品牌及首款電動新車BRIA，原來就是為了送給車市一份耶誕節大禮，BRIA共推出3種車型選擇，從入門款後輪驅動Elegant新台幣89.9萬元起到四輪驅動的頂規 Pioneer 114.9萬元起，被業內人士點名指出89.9萬元極具價格殺傷力，但後續行銷與體驗還值得觀察。

對於鴻華先進推出的BRIA，車業人士多數還是先給予好評，讓業內人士注意到的是，Elegant單電機89.9萬元起，成功傳達出鴻華先進卡位百萬元以下車種的野心，另外2台分別為Emerge單電機104.9萬元起以及Pioneer雙電機114.9萬元起，在價格定位上的競爭力則是稍嫌遜色。

也因此，車業認為，鴻華先進這一次端出的耶誕大禮能否獲得台灣市場買單，直接看這台89.9萬元的Elegant買氣會最準確，不過業內人士也同時點出，這一台車的毛利率恐怕不會太好，鴻華先進賺頭有限，不過此時能打響自己的知名度恐怕還是讓鴻華先進願意讓利的主因。

同時，鴻華先進也宣布，即刻在全台LUXGEN展示服務中心展示BRIA實車，本週末（27日）起將於各展示點同步啟動銷售活動，讓消費者可以親自體驗。至於下單後的最快交車時間與手上是否有現車可以快速供貨，截至刊登前，鴻華先進則還未回覆。

