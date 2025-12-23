耶誕節好濕冷！冷空氣直衝台灣 鄭明典：易出現低溫型態

週四（25日）冷氣團南下溫度驟降，尤其北台灣會非常濕寒冷，未來72小時溫度震盪會非常劇烈。（本刊資料照）

把握今日好天氣，明日午後北台灣就要變天了！前中央氣象局長鄭明典今日表示，最新500百帕高度場預測圖顯示，明晚冷空氣傳送方向正好是往台灣方向來，提醒「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態！」氣象粉專也示警，週四冷氣團南下溫度驟降。

鄭明典今（23日）於臉書貼出500百怕高度場預測圖，其顯示明（24日）20時於貝加爾湖附近出現深深的脊場，這是「貝加爾湖脊場」，脊場東側的偏北風會把空氣往南送，這個位置冷氣氣傳送方向恰好是台灣方向來，「這是冬季台灣容易出現低溫的天氣型態！」

鄭明典表示，然而看中緯度環繞北極一圈，由北極圈往外主要有4個突出的分支，他分析若是波數3結構，同時有貝加爾湖脊場建立，過去的統計，那就是台灣最容易出現寒潮的天氣型態！此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，週四（25日）冷氣團南下溫度驟降，尤其北台灣會非常濕寒冷，未來72小時溫度震盪會非常劇烈。

