即時中心／張英傑報導

民進黨立委林俊憲已連續多年邀請紙風車劇團於耶誕前夕帶來演出，他昨（20）日下午與同黨台南市議員蔡蘇秋金，再度邀請紙風車前來佳里演出經典劇碼《巫頂環遊世界》，吸引眾多爸媽帶著小朋友前來參與活動，現場氣氛熱絡、笑聲不斷，大家在歡笑聲中共度一個難忘的溫馨午後。

林俊憲表示，一直以來，他都相當重視親子等相關議題，而能讓大小朋友從頭到尾笑聲不斷、自然投入其中的劇團，唯有紙風車，因此他每年都會在耶誕節前夕，固定邀請紙風車到台南演出，希望透過長期、穩定的文化行動，為孩子築夢，也讓親子間在耶誕歲末時節留下歡樂的美好回憶。今年很難得的將紙風車邀請到佳里，相信現場的爸媽與孩子們絕對不虛此行，會共同度過難忘的週末假期。

廣告 廣告

快新聞／林俊憲連年耶誕送歡樂 紙風車劇團再度感動台南親子

昨（20）日下午林俊憲與市議員蔡蘇秋金，再次邀請紙風車劇團前來佳里演出經典劇碼《巫頂環遊世界》。（圖／林俊憲服務處提供）

《巫頂環遊世界》以豐富的想像力、鮮明的角色設定與高度互動的表演形式，帶領大小朋友展開一場充滿創意的冒險旅程。演出過程中，小朋友全神貫注投入劇情，隨著角色的喜怒哀樂歡呼，鼓掌，在歡笑中感受戲劇的魅力。戲末的水族動物大汽球的互動時刻，不少小朋友更是參與其中，歡笑聲不斷。

演出現場，林俊憲親切地一一向到場的大小朋友打招呼，團隊也準備了多樣可愛的小氣球、糖果及星星手燈等，與民眾進行互動，增添活動溫馨氛圍。不少小朋友在配戴閃亮的星星手燈後，笑容更加燦爛，為即將來臨的耶誕節更添氣氛。

此次活動包括立委郭國文、林宜瑾，市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏，佳里區南勢里里長黃進福慈等人都開心同樂。蔡蘇秋金表示，看到這麼多家庭齊聚一堂、共享戲劇與歡樂，是推出紙風車表演最感動的時刻，未來也將持續與林俊憲合作，舉辦更多親子活動，陪伴孩子快樂成長。

快新聞／林俊憲連年耶誕送歡樂 紙風車劇團再度感動台南親子

林俊憲親切地一一向到場的大小朋友打招呼。（圖／林俊憲服務處提供）

原文出處：快新聞／耶誕節將至！林俊憲連年台南送歡樂 紙風車劇團再度感動大小朋友

更多民視新聞報導

國民黨太誇張！驚傳介入綠營台南初選 林俊憲火大：謝龍介也證實

確定了！民進黨初選政見會時程出爐 「憲妃之爭」這天率先上演

市長提名之爭! 林俊憲酸靠國民黨介入 陳亭妃:那我支持度會更高

