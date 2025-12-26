耶誕節後亞股多收高 貴金屬朝歷史高點邁進
（中央社香港26日綜合外電報導）亞洲股市今天多收高，部分市場因節禮日（Boxing Day，耶誕節次日）休市，貴金屬維持今年以來漲勢並向歷史高點邁進。
法新社報導，白銀今天盤中首度觸及每盎司75美元，黃金持續在每盎司4500美元歷史高點附近徘徊，美國對委內瑞拉施加的軍事與經濟壓力不減，使地緣政治風險升高。
美股本週稍早締造收盤新高後，區域市場隨美股收紅。全球許多市場昨天因耶誕節休市。
包含香港在內部分市場今天維持休市，東京、上海、台北、首爾及馬尼拉股市今天收紅。
分析師預估股市將會出現「耶誕老人行情」，即每年12月最後5個交易日和隔年1月頭2個交易日股市往往會上漲。
另外，日圓本週以來大致呈反彈走勢，不過日本官員表示準備介入以支撐匯價後，日圓今天走勢相對平穩。
日本今天召開內閣會議通過2026年度預算案。受物價上漲與人事成本攀升影響，一般會計總額達122兆3092億日圓（約新台幣24.5兆元），較2025年度原始預算115兆1978億日圓增加約7兆日圓，連續2年刷新歷史紀錄。（編譯：洪啓原）1141226
其他人也在看
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
記憶體漲瘋了！南亞科再寫新天價炸85.89億元 「這檔」遭傳合作國際大廠噴近20萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，台股今（26）日大盤走揚，截至10點30分，暫報28525.93點，漲幅0.54%，成交量390.3萬張，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 9
真實版聖誕老人！老闆賣公司狂發75億 540人每人領1400萬
綜合《華爾街日報》與外媒報導，沃克將Fibrebond以17億美元出售給電力管理公司Eaton，並在交易條件中明確要求，須將15%的出售收益直接分配給員工，即便這些員工並未持有公司股份。沃克強調，若買方不同意這項條件，他寧可放棄出售。這筆交易於今年稍早完成，觸發對540名全職...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 11
豪砸百億衝美國AI產能！廣達遭潑冷水 投顧憂市占鬆動...改挺「這2檔」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導代工大廠廣達（2382）為因應北美客戶強勁的AI算力需求，持續加速布局美國AI伺服器產能，近日再宣布斥資逾26億元取得加州廠...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 5
1.2萬張買單排隊！PCB鑽針廠凱崴再奔漲停 專家示警了
PCB還在燒！PCB 上游鑽針鑽孔廠凱崴（5498）今（26）日股價再度上漲，股價盤中數度衝上漲停價46.5元，並在開盤1個半小時內爆出5萬大量，截稿為止股價仍鎖住漲停，並有1.2萬張買單排隊等買。豐銀投顧分析師李世新認為，目前凱崴股價正乖離、周轉率都偏高，建議短線上先別貿然追入。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
AI訂單爆量成「甜蜜負擔」？台積電先進製程滿載！2026年資本支出衝500億美元
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導受惠於全球AI熱潮，台積電已成為NVIDIA、AMD等頂尖客戶的代工首選，近年來囊括巨大的市占率。這不僅為公司帶來了驚人的...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
美元高利不再 銀行：投資要更彈性
隨著美國聯準會（Fed）正式啟動降息循環，過去兩年美元定存動輒「二字頭」的高利環境，預料將逐步走入尾聲。銀行指出，對於明年第一季仍有美元定存需求的民眾，理財策略宜從「單一高利定存」轉向更具彈性的現金流管理，透過短天期停泊、分批轉向固定收益或多元資產配置，避免資金被鎖在持續下滑的利率水準中。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
鴻海400元太瘋狂？股價地圖曝：跌破「這價位」是周年慶
美系外資將鴻海的目標價調升至400元天價，距離昨（24日）收盤價224元，還有將近80%的上漲空間，引發投資人關注。對此，知名分析師孫慶龍估算2026年鴻海股價，依據目前的財報數字觀察，400元太過樂觀，就算是接近「瘋狂」的本益比19.64倍計算，價格大約落在349.4元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 4
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
AI帶動台股起飛！「AI伺服器三雄」EPS創高股價卻難漲 專家揭最大主因
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI浪潮席捲全球，帶動輝達（NVIDIA）股價狂漲13.5倍，也推升台廠包括緯創（3231）、廣達（2382）與鴻海（2317）過去3年股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
從晶片到板材！Google TPU帶旺這些供應鏈名單
[Newtalk新聞] 全球科技產業持續由 AI、高效能運算與先進製程驅動下，台灣電子供應鏈仍具備長期成長優勢。短期雖受地緣政治、個別市場與客戶結構調整影響，部分公司獲利表現低於預期，但隨著 ASIC、GPU、先進封裝、記憶體與資料中心建設需求持續擴大，產業趨勢明確向上。 以下是國泰證期今天(26日)早盤後整理解析市場關注的個股與產業動向： 2026年IP產業展望 ASIC浪潮下TPU及供應鏈受惠。Broadcom供Google整顆晶片，MTK負責I/O與CoWoS。Celestica組裝，TTM供高階板材，旺矽、精測、精成科、京元電、日月光切入測試與封裝。 PCB產業 短期人形機器人量體有限，獲利優於消費性產品，有助改善結構。關注欣興(3037)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)。 上品(4770) 3Q25獲利率受中國、美國案影響低於預期。台美晶圓廠建廠帶動槽車需求，為明年成長動能。估25/26 EPS 10.19/16.07元，維持買進。 緯穎(6669) ASIC高檔、GPU新客戶出貨，4Q25營收創高，AI比重逾60%。Amazon Trainium3於2Q~3Q出貨新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 1
金價漲破4500還能追嗎？世界黃金協會：43%央行表示明年接著買
國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。 地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的鉅亨網 ・ 22 小時前 ・ 3
2026美股還能飆多久？大摩示警「3大黑天鵝」沒意外才是最大意外
美國股市有望連續第三年交出雙位數漲幅成績單，市場主流觀點也普遍看好2026年前景。不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新展望報告中提醒，樂觀氛圍背後仍潛藏變數。該行雖預估標普500指數明年仍有約13%的上漲空間，但同時示警，三項可能被市場低估的「黑天鵝」風險正在醞釀，一旦浮現，恐徹底改寫投資人的獲利想像。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
外資連7賣近10萬張！廣達盤中翻黑 分析師：恐續測低點
代工大廠廣達（2382）連7日遭外資賣超逾9.5萬張，今（26）股價開在265元後無力上攻，盤中由紅翻黑，一度下探262元、跌幅約0.76％。分析師示警，近期記憶體價格大漲，對下游電腦產業形成明顯成本壓力，若投資人手中尚未持有廣達，現階段不建議介入，因股價仍有回測12月18日約260元附近低點的可能。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 2
「測試族群最有戲」 欣銓、穎崴噴漲停 分析師看旺：基本面撐腰
AI應用帶動測試需求升溫，測試廠欣銓（3264）、穎崴（6515）今（26）日一早即亮燈漲停；旺矽（6223）也同步走高，盤中漲幅逾半根停板。運達投顧分析師吳官隆指出，今日上櫃股票人氣歸隊，在大盤量能不足、權值股表現受限的情況下，市場資金明顯轉向中小型個股，並看好明年第一季的成長動能。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1