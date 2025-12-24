耶誕節愈晚愈冷 局部低溫探10度高山有望降雪

（中央社記者張雄風台北24日電）氣象署表示，明天大陸冷氣團南下，耶誕節至26日清晨最冷，各地平地低溫約攝氏13至15度，局部地區可能下探10度；全台3000公尺以上、北部及宜蘭2000公尺以上高山有飄雪機會。

中央氣象署預報員曾昭誠今天告訴中央社記者，今晚起東北季風增強，桃園以北、宜蘭降雨機會提高；明天及26日大陸冷氣團影響，桃園以北、宜蘭有較大雨勢，降雨範圍擴大，北部、東部、東南部地區也有局部短暫雨，中南部山區為零星短暫雨。

廣告 廣告

曾昭誠表示，27、28日冷氣團逐漸減弱、水氣減少，雨勢趨緩，以桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主，其中27日新竹以南山區仍有零星降雨。

曾昭誠指出，29日是未來1週天氣最穩定的1天，各地大致為多雲到晴；30、31日東北季風再增強，水氣偏多，桃園以北、東半部地區及恆春半島再轉為有局部短暫雨的天氣。

氣溫方面，曾昭誠指出，明天冷氣團影響，這波冷空氣偏強，北部、宜蘭愈晚愈冷，明晚至26日清晨最冷，全台平地低溫約13至15度，部分地區僅10度左右；白天高溫北部約20度，南部、台東約22至25度。

曾昭誠提到，27至29日氣溫逐日回升，北部高溫可回升至25、26度；30、31日下一波東北季風影響，中部以北氣溫降，低溫約16至20度，高溫22至25度。

曾昭誠表示，明天這波冷空氣偏強，若與水氣能配合，明天及26日全台3000公尺以上、北部及宜蘭2000公尺以上的高山，都有飄雪的機會，各山區也要留意結冰；另外，明天至27日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，有長浪發生的機率。

至於跨年夜的天氣，曾昭誠說，由於30日起，這波東北季風水氣偏多，大台北、東半部雲多，且降雨機率偏高，雲層厚度是否可能會影響觀賞煙火，需要再進一步觀察。（編輯：吳素柔）1141224